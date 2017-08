El dolor de cabeza que tiene la U de cara a la próxima fecha de Copa Chile

La lesión del arquero Fernando De Paul complicó mucho al técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, quien se vio obligado a apurar el debut del guardameta juvenil Gonzalo Collao durante el partido de vuelta ante Ñublense por Copa Chile, luego de la ausencia por vacaciones del meta titular Johnny Herrera.

El ex futbolista de San Luis de Quillota sufrió una molestia muscular de bajo grado en el cuadricep derecho, según confirmó el cuerpo médico de Azul Azul, que lo ha tenido fuera de los trabajos y de las convocatorias de la U para el torneo de Transición 2017.

Un dilema que no había preocupado mucho a los azules, pero que se transformó en un problema real cuando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le anticipó a la concesionaria que administra a la U que jugará una de sus llaves de octavos de final de la Copa Chile, frente a Audax Italiano, el fin de semana del sábado 2 de septiembre.

Una fecha complicada para el equipo de Hoyos, especialmente en el arco, dado que no contará con Herrera por estar probablemente citado en la selección chilena, tampoco con Collao quien estará integrado a la Roja sub 21 en su duelo amistoso contra el combinado de Francia sub 21, y tampoco con el lesionado De Paul.

Ante eso, desde el Centro Deportivo Azul expusieron ese escenario a la ANFP, quienes quedaron de estudiar el caso ante la preocupación que existía en La Cisterna, donde la única alternativas es esperar una pronta recuperación del arquero argentino-chileno, quien empezó a hacer los primeros trabajos suaves durante este viernes, pero que no estaría listo hasta después del Superclásico frente a Colo Colo, según lo expuesto desde el CDA a El Gráfico Chile.

Al dejar partir al portero Nelson Espinoza a préstamo rumbo al cuadro canario, la U se quedó sin cuarto arquero dentro de su plantel y sólo ha “premiado” a algunos jóvenes guardametas para entrenar junto a su ídolo Johnny Herrera, pero actualmente ninguno ha sido considerado para incorporarse formalmente a la escuadra universitaria.

