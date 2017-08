Mario Salas: "El empate es justo. Vi a Católica bien, frente a un buen rival"

Con la obligación de ganar, Mario Salas envió a sus dirigidos a la cancha para enfrentar a Everton, y pese al buen juego mostrado, la falta de gol y concreción los afectó y terminaron igualando 1-1 frente a los ruleteros en San Carlos de Apoquindo.

“No estamos ocupando y hoy se vio claro que Católica, más allá de situaciones, partimos muy bien. Sabíamos como nos harían daño y lo hicieron. Pero hay partes donde fuimos superiores. Pudimos generar más, pero no concretamos. El empate es justo. Veo a Católica bien, frente a un buen rival. Ellos tenían claro como jugar y terminamos empatando de manera justa”, apuntó

Al ser consultado sobre el rendimiento de Católica, Mario Salas indicó que deberán ocuparse de la situación, para comenzar a ganar: “No hablo del pasado. Son solo estadísticas y referencia. Ahora solo sirve que la UC hizo un buen partido. Me encantó el primer partido y durante el segundo ellos tuvieron solo 20 minutos muy buenos. Hay mucho que hacer aún y tenemos que ocuparnos, no preocuparnos”, indicó el entrenador.

Además, el entrenador se dio tiempo para explicar la falta de gol: “En general fue bueno nuestro primer tiempo. Tuvimos muchas opciones de llegada y buena circulación, pero nos faltó. En el segundo también. Estamos generando, pero nos falta dar el golpe clave para terminar las jugadas”, indicó sobre las oportunidades perdidas del equipo frente a Everton y durante el Torneo.

Por otra parte, y sobre la premeditada salida de Carlos Espinosa por lesión, el Comandante explicó que “influyó mucho la salida de Carlos Espinosa. Él nos da algo que pocos jugadores nos dan. Tratamos de poner a alguien con sus características, pero César tiene otro juego y se dio que agarramos la manija de la circulación del fútbol”, comentó sobre el cruzado.

En el mismo estilo y sobre la supuesta molestia de Santiago Silva por no poseer la cantidad de minutos que dicen que le corresponden, Mario Salas indicó que el jugador está conforme con pertenecer a la institución, y que él está arrepentido de muchas cosas.

“Santiago es nuestra bandera de lucha. Es el que representa todos los valores de la UC. Al señor Betancourt no voy a responderle. Yo hablo con Santiago y no me dice que esté disconforme. Entre y juega 5 minutos y siempre es al máximo”, apuntó el DT de los cruzados.

“Me arrepiento de cosas todos los días, pero pongo la cabeza en la almohada y me olvido de esto”, cerró sobre sus alegatos al arbitraje y al cierre de la conferencia de prensa.