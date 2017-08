La crítica del DT de la Roja del vóleibol: "Este Sudamericano no es un plus, era lo mínimo"

Argentina superó en tres sets a Chile y se quedó con el tercer lugar de este Sudamericano de vóleibol que se disputa en nuestro país. Tras la derrota, Daniel Nejamkin, técnico de los chilenos, fue claro en señalar que querían el bronce.

“Nadie mas que nosotros quería subirse al podio. Agradecerle a la gente y pedirle disculpas por si se sintieron defraudados, solo nos queda prometerles que seguiremos trabajando y mejorando”, aseguró.

Luego, analizó el duelo ante los trasandinos: “Tenemos que mejorar sacando conclusiones de estos partidos en el aspecto de la defensa, defendimos muy mal hoy y si hubieramos estado mejor ahí, otro sería el resultado. Tenemos que mejorar en todos los aspectos, hoy jugó muy bien el armador, (Matías) Banda fue la figura del equipo”, señaló.

Sobre si un duelo con Venezuela habría sido más fácil, el adiestrador enfatizó que “Es difícil pensar eso (Venezuela como rival por el tercer puesto) porque si Venezuela le ganó a Argentina es porque jugó mejor y si hubiera perdido quizas llegaba con más coraje, las especulaciones dan para mucho”.

El trasandino también aclaró que el torneo no los encontró tan preparados como a las otras seleccione. “No es un plus la disputa de este Sudamericano, era lo mínimo. El primer partido internacional adulto este año fue el debut contra Perú, cualquier selección que quiera competir a nivel internacional debería llegar con 20 partidos mínimo para poder aspirar a algo“, sentenció.

Luego, agregó que “no es una queja, porque sino no habríamos aceptado competir, pero si queremos mejorar y transformarnos en la tercera potencia de sudamerica tenemos que mejorar en lo externo”.

Para cerrar, aludió al pre Mundial que deberán jugar proximamente en Argentina: “Vamos con las expectativas de siempre, jugar lo mejor posible. Si se nos da (la clasificación) podemos dar el batacazo, no lo sabemos. Ya dejamos muy atrás a Perú y Uruguay, nos quedan Brasil y Argentina que están lejos. No sabemos bien como estamos con respecto a Colombia y Venezuela porque no jugamos de manera oficial”, finalizó.

