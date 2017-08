Wenger frena su discurso: "No me siento súper optimista de renovar a Alexis"

Sigue la incertidumbre sobre la continuidad de Alexis Sánchez en el Arsenal, esto luego de que el técnico de los “gunners”, Arsene Wenger, se declarara poco optimista con la renovación del chileno.

“Alexis Sánchez es jugador del Arsenal en el corto plazo ¿Lograremos renovar su contrato? No lo conseguimos la temporada pasada, así que no me siento súper optimista en ese sentido, pero tenemos la firme intención de no venderlo”, dijo el adiestrador francés al canal SFR Sport tras e triunfo 4-3 sobre el Leicester City en el inicio de la Premier League.

Wenger añadió que el tocopillano, quien vio la victoria de sus compañeros desde la tribuna, “estará fuera por un tiempo, pues aún está lesionado”.

Los medios ingleses aseguran que el Arsenal hará un último esfuerzo por prolongar el contrato de Sánchez antes de que se cierre el libro de pases en Europa el próximo 31 de agosto: al delantero le ofrecerían un sueldo cercano a los 330 mil euros semanales como oferta para que se quede.