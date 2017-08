Gonzalo Jara deja "la ventana abierta" para partir a Boca: "Esta semana lo defino"

Tras la dura caída en el sintético del Lucio Fariña ante San Luis (2-0), el defensor de Universidad de Chile, Gonzalo Jara, no descartó la posibilidad de partir a Boca Juniors dejando en claro que existe una “ventana abierta” y que el tema lo definirá “esta semana”.

“Está la oportunidad, pero estoy feliz acá, no quiero moverme”, señaló Jara tras el partido en conversación con el CDF, reconociendo que “no la he dejado escapar, hay que ser consciente, mi equipo no tiene opciones de traer más jugadores, es complicado de mi parte tomar una decisión. La ventana está abierta, no depende de mí, en Argentina no han cerrado el libro de pases, estoy en una encrucijada difícil pero esta semana lo defino”.

Sobre la derrota, el central azul reconoció que el rival tuvo “la suerte de encontrarse con dos golazo que son de otro partido”.

“A ratos erramos y equivocamos el camino, en el primer tiempo creamos buenas ocasiones, tratamos de jugar, buscar el pase entrelínea, hoy el partido fue duro”, agregó.

Respecto al pasto sintético, Jara señaló que “es una cancha difícil para nosotros, lo digo por nuestro estilo de juego que porque no queramos venir a jugar acá. La cancha te lleva eso, ellos presionaron bien la salida, uno trata de buscarle la vuelta”.