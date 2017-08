Hoyos: "Sólo tengo palabras de elogio para el plantel, ya sea en la victoria o en la derrota"

Universidad de Chile cayó 2-0 ante San Luis en Quillota y se despidió de la racha de 7 partidos que acumulaba sin perder, además, de la posibilidad que tenía de ser el puntero absoluto del Transición. A pesar de la caída, el técnico Guillermo Hoyos mantuvo la línea de alabar a sus jugadores, a pesar de la derrota.

“Sólo tengo palabras de elogio para el plantel ya sea en la victoria o en la derrota. Hay situaciones que a veces se dan pero hay que pasar la página rápido y tratar de corregir errores. Me gusta el vestuario como está. Hemos querido ganarlo pero nos encontramos un rival durísimo, igual que el otro día con Temuco, pero el equipo siempre estuvo presente, de diferentes formas. Felicitar al plantel porque esta derrota es una adversidad del momento pero no algo continuo“, señaló.

Luego, el adiestrador analizó el duelo ante los Canarios: “La derrota es típica de un partido muy intenso, fue difícil jugar y hemos competido como pudimos con diferentes formas y herramientas. El partido lo abre una pelota parada y luego un gol que son virtudes de los jugadores de San Luis, ambos por su golpeo de balón. El equipo buscó hasta el final, incluso Mauricio (Pinilla) tuvo una situación de gol en el último minuto“, aseguró.

El ex seleccionador de Bolivia profundizó que “No sé si es justo el resultado, es un análisis más profundo. Hay que ir analizando los pro y los contra, a lo mejor merecimos un poquito más o a lo mejor no. No estuvimos cómodos pero el equipo trató de descontar hasta el último segundo. Elogiar al equipo porque en todo momento trató de sobreponerse”.

Otra arista que abordó el entrenador trasandino fue la tendencia que mostró por momentos el cuadro laico de buscar, sobre todo con balones aéreos, al recién llegado Mauricio Pinilla.

“Puede ser (que el juego de la U se vuelva predecible al buscar demasiado a Pinilla), él tiene una cualidad importante (juego aéreo) que es una tentación, hay que trabajarlo. Esto recién comienza, Mauri ha sido un aporte futbolístico y también en el vestuario. Cuando hay una situación adversa para todos es dramático, pero para mi es bienvenido ya sea favorable o desfarovable para seguir trabajando, es muy difícil que me veas hablando algo de adentro para afuera”, comentó.

Sobre el sorpresivo cambio de David Pizarro por Francisco Arancibia en el entretiempo, Hoyos fue claro: “David (Pizarro) genera un juego totalmente diferente cuando está o no , en el sentido de que hay mas posesión. Tratamos de interrumpir la velocidad de ellos a través del juego. Siempre va a haber errores, el que busca va a cometer errores. Se buscó ganar de una forma, pero una pelota parada comienza a decidir situaciones y el otro gol nos pasa del 0-1 buscando el empate al 0-2 que queda muy lejos”, sentenció.

Cuando le consultaron por la cancha sintética del Lucio Fariña como un factor preponderante en la caída ante los quillotanos, el ex jugador negó esta posibilidad enfatizando que “Están más acostumbrados que nosotros pero no vamos a culpar al terreno de juego. Sí darle méritos al equipo rival, que fue muy intenso. Es una superficie totalmente diferente, es claro, pero no hay excusas en eso, hay que adaptarse rápidamente”.

Para cerrar, Hoyos destacó el nivel del Transición: “Este torneo es muy competitivo, no lo digo ahora por la derrota, y tiene muchos equipos que pelearán partido a partido. Hay una importante competencia en el fútbol chileno y los resultados son inciertos”, finalizó.