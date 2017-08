Con el Barcelona de modelo: todas las comparaciones de Guillermo Hoyos en la U

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, se ha caracterizado por tener un estilo muy particular a la hora de hablar acerca de sus dirigidos. Entre elogios y comparaciones, el argentino se ganó el complejo camarín de los azules y les entregó la confianza que parecía extraviada dentro de un poderoso plantel.

El último de sus jugadores en salir beneficiados fue el volante Gustavo Lorenzetti, figura de la U ante Deportes Temuco con dos goles en la segunda fecha, a quien comparó con el capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, gracias a su visión de juego en una cancha del fútbol.

Un parangón que se suma a la gran cantidad de símiles que ha hecho Hoyos desde su llegada a los universitarios donde destaca el parecido que encontraba entre el español David Villa y el ex goleador de su equipo Felipe Mora; y el del defensa ibérico Gerard Piqué con el chileno Gonzalo Jara.

Además de esas semejanzas, el entrenador argentino también lo hizo al querer elogiar al delantero juvenil de los azules, Nicolás Guerra, con el ariete argentino del Manchester City, Sergio Aguero, y a su ex jugador Gonzalo Espinoza con lo que hacía en cancha el actual técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Por otra parte, Hoyos no se quedó con eso y también quiso darle un guiño a la hinchada de la U, definiéndola como una de las más fieles del mundo, junto con la del Liverpool que canta en cada partido “You will never walk alone” (Nunca caminarás solo).

Por último, aunque no han sido comparados literalmente, el técnico señaló que “Christian Vilches es el mejor jugador de su equipo”, que “Lorenzo Reyes es un monstruo del futbol en silencio” y que “entre Matías Rodríguez y Dani Alves no se con quien me quedo”.