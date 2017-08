Chile logró la hazaña, superó al local y clasificó históricamente a octavos del Mundial Juvenil de Balonmano

La selección nacional juvenil de balonmano, venció en estrecho encuentro al elenco de Georgia por 29-24 en el Mundial de la categoría y avanzaron a los octavos de final del torneo.

No era sencillo. Necesitaban vencer por diferencia de tres goles a los europeos y lograron hacerlo por cinco anotaciones, ya que se encontraban igualados en puntaje con Argelia y la misma Georgia en el Grupo B, y lo pudieron hacer.

Ahora, el combinado chileno juvenil enfrentará al seleccionado de Francia en los octavos de final, en busca de avanzar. Pero no será sencillo, ya que galos terminaron primeros en el Grupo A y son uno de los grandes favoritos del certamen.

.@balonmanochile 🇨🇱 beat 🇬🇪 29:24 and write a piece of history! 🎉 The nation had never reached the 2nd stage at an IHF World Championship 🙌👏 pic.twitter.com/4kZG7jMhJb

— IHF (@ihf_info) August 14, 2017