Diego Costa le declara la guerra al Chelsea: "No soy un criminal"

La polémica se desató con todo al interior del camarín del Chelsea. Este lunes, el delantero Diego Costa rompió el silencio y no escatimó en palabras para culpar al técnico Antonio Conte del mal momento que vive en Inglaterra y que hoy en día lo tienen totalmente alejado del primer equipo. Para entender la polémica, el propio atacante recuerda lo que pasó hace algunos meses.

“En enero pasaron cosas con el entrenador. Yo estaba a punto de renovar mi contrato y de repente se frenó. Sospecho que él estaba detrás de esto. Pidió que no se me renovara. Tiene su propia opinión y no la cambiará. Como entrenador le respeto. Ha hecho un buen trabajo pero como persona, no. No es un entrenador cercano con sus jugadores”, comenzó explicando el jugador al diario Daily Mail.

Pero sus palabras no quedaron ahí puesto que denunció que la dirigencia del club actualmente solo le permitió entrenar con la filial. “Quieren que me entrene con el segundo equipo. No haré eso. No se me permite el acceso a los vestuarios del primer equipo y no tengo ningún contacto con los chicos. No soy un criminal. No creo que sea justo después de todo lo que he hecho“, sostuvo el delantero de 28 años.

Durante la entrevista, el atacante también confirmó que por ningún motivo seguirá al mando de Conte la próxima temporada. “Quiero que Chelsea me deje libre. Mi deseo es ir al Atlético y se lo he dicho al Chelsea. He rechazado otras ofertas. Pero me quieren vender a China u otros equipos. El idioma es mejor para mí en España”, finalizó Costa quien jugó tres temporadas con la camiseta del Chelsea.