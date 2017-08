Presidente de la Fedachi lanza: “El modelo chileno del alto rendimiento no sirve”

Con más pena que gloria pasó la delegación chilena por el Mundial de Atletismo de Londres. No eran muy altas las expectativas, principalmente depositadas en lo que pudiera hacer Natalia Duco, quien reconoció que no consiguió su objetivo de clasificar a la final del lanzamiento de la bala.

En hora de evaluaciones, el indicado para hacerlas es el presidente de la Federación Atlética de Chile (Fedachi), Juan Luis Carter, quien explica que los resultados eran los presupuestados, aunque advierte que se pudo haber hecho algo más. “Están dentro de lo esperado, si bien teníamos la aspiración de que nos fuera mejor. Lo ideal es que logren acercarse a la marca de clasificación. En algunos casos eso ocurrió y en otros no”, reconoce.

“En el balance, no se puede decir que nos fue mal, porque llevamos ocho atletas, un récord, aunque uno nunca está conforme”, complementa el timonel. “Esto grafica el nivel del atletismo chileno: podemos llegar, pero no aspirar a medallas todavía”, agrega.

En cuanto a los casos particulares, la cabeza de la Fedachi admite que “centrábamos nuestras esperanzas en un mejor resultado de Natalia, porque tuvo una buena preparación y eso nos consta, aunque no hay que olvidar que se operó el hombro”. Luego, matiza: “En realidad, fue la que tuvo mayor figuración y la que más se aproximó a sus marcas. Claro, uno fija más la expectativa en ella, pero bajo ninguna circunstancia diría que es una decepción. Eso habría sido si lanzaba 16 ó 17 metros”.

“En el caso de Isidora Jiménez, también estuvo lesionada, mientras que los dos maratonistas que llegaron a la meta, Leslie Encina y Manuel Cabrera, estuvieron cerca del lugar 50 entre 100, así que sin duda cumplieron. Enzo Yáñez nunca se había retirado, lo cual tuvo que ver con la dureza del circuito”, añade.

“Yo no les echo la culpa a los atletas y a los entrenadores”

Carter hace un llamado a replantearse la planificación del deporte nacional. “Hay que revisar los procesos de preparación. Es cierto que las lesiones son parte de esto, pero también se pueden minimizar. Son buenos estos momentos, porque permiten hacer una revisión, pero de lo que sí estoy seguro es que el plan chileno del alto rendimiento no sirve, nos va a llevar siempre a lo mismo”, apunta.

“Yo no les echo la culpa a los atletas y a los entrenadores, sino al modelo, que es el responsable de esto, porque sólo premia las medallas, no el proceso preparativo ni la superación, los avances en las marcas. Ahí sí estaría de acuerdo en hacer el análisis de por qué éstas no se alcanzaron”, reclama el timonel.

“Esto tiene que ser para los dos lados. A veces, para llegar a una medalla, un atleta necesita superarse en un 60 por ciento y lo hace, pero luego ese progreso acelerado implica cargas y lesiones, y está obligado a repetir el logro. Eso es pensar a corto plazo”, cierra el presidente de la Fedachi, quien queda a la espera del informe de la comisión técnica que será emitido en las próximas semanas.