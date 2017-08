Buffon intentará derrotar a la dupla de oro para quedarse con el premio al mejor jugador de la UEFA

AFP / El Gráfico Chile

Este martes, la UEFA dio a conocer los tres finalistas para el trofeo a Mejor jugador de la temporada 2016-2017. ¿Lo nominados? El arquero Gianluigi Buffon y los habituales Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La identidad del ganador del premio se conocerá el 24 de agosto en Mónaco, coincidiendo con el sorteo de la fase de grupos de la Champions.

Buffon, portero y capitán de la Juventus, consiguió el doblete Serie A-Copa de Italia y alcanzó la final de la Liga de Campeones, donde el equipo italiano fue superado 4-1 por el Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

Mientras que el atacante portugués, que logró también la Liga española y la Supercopa de Europa, se presenta como el gran favorito a conseguir el galardón. Con una tercera corona en este premio UEF, superaría en el palmarés a su gran rival Messi, que lo ganó en la 2010-2011 y la 2014-2015.

En cuarto lugar acabó el croata Luka Modric, seguido de otro compañero del Real Madrid, el alemán Toni Kroos, que fue quinto. Dybala de la Juventus fue el sexto en la clasificación, Sergio Ramos del Real Madrid séptimo y el joven talento de 18 años del Mónaco, Kylian Mbappé, finalizó octavo.

El Top 10 lo completan el polaco Robert Lewandowski del Bayern de Múnich y el sueco Zlatan Ibrahimovic. Una de las cosas que más llamó la atención que en los primeros lugares de ranking no se ubica Neymar quien hace algunas semans fue vendido al PSG.

DYK? The men's #UEFAPOTY award is voted on by #UCL & #UEL coaches, plus 55 journalists from across Europe 🗳️ https://t.co/45I1xMHFuR

— UEFA (@UEFA) August 15, 2017