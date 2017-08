El corazón de la Gata Fernández aún es azul: "Fue una linda experiencia jugar en la U"

19 partidos y siete goles por el torneo nacional. Esos fueron los números que logró el delantero argentino Gastón Fernández en la temporada que defendió la camiseta de Universidad de Chile. A pesar de su buen comienzo en el club azul, con el paso del tiempo su rendimiento bajó considerablemente y terminó saliendo por la puerta trasera del CDA.

Desde Argentina, el ex jugador de la U recuerda su paso por el cuadro chileno y confiensa tener muy buenos recuerdos. “Fue una aventura más cuando decidí dejar Estudiantes en junio del 2016. Había un proyecto interesante en Universidad de Chile con Sebastián Beccacece como entrenador. Me seducía mucho jugar en un club como la U, fue un linda experiencia, más allá del poco tiempo que estuve“, sentenció el jugador.

En conversación con TyC Sports, la Gata Fernández también analizó el pésimo rendimiento que tuvo cuando salió de la U y recaló en Gremio de Brasil. “Pensé que las cosas iban a salir mejor de lo que salieron. Es un equipo muy poderoso, con jugadores de mucho nivel. Me costó encontrar un lugar en ese equipo y no quería retrasar más mi vuelta. Creí que era el momento“, comentó el trasandino.

Con 11 partidos en toda la temporada, Fernández tomó el télefono y se comunicó a Argentina para así negociar su retorno a Estudiantes de la Plata. “Llamé a Verón y pregunté si el DT me quería. Gustavo (Matosas) dio el visto bueno y para mí fue una decisión rápida. Con Sebastián tenemos una relación de confianza, me conoce bien, pero eso no quita que haya analizado mi situación, porque si yo no estaba a la altura era imposible que pueda volver”, finalizó la Gata.