Guede apuntó a Cavalieri: "Los que se quejan de los árbitros deben decir que ahora fueron favorecidos"

Colo Colo y Palestino igualaron 1-1 en el sintético de La Florida. El partido no estuvo exento de polémicas por algunos cobros de Jorge Osorio, quien reemplazó al lesionado Carlos Ulloa, que habrían perjudicado al cuadro albo. Pablo Guede, técnico del Cacique, no se mantuvo al margen y aprovechó el gol anulado a Octavio Rivero para lanzarle una crítica a su colega, y ex ayudante, Germán Cavalieri.

“Creo que no estaba en fuera de juego, pero eso lo tienen que decir los que se quejan de los árbitros cuando los perjudican, tienen que hablar ahora y decir que los favorecieron. Yo jamás hablé de los árbitros, entonces los que se quejan deben decir que ahora fueron favorecidos”, aseguró.

Sobre el duelo ante los tetracolores, el trasandino expresó que “creo que hicimos un gran partido, hicimos todo para poder ganar pero hoy no quiso entrar la pelotita y a partir de eso nos llevamos un empate. Los chicos hicieron todo para ganar y fuimos superiores al rival”.

“Todo lo que podamos analizar, se redunda en que nos faltó meter el segundo gol, tuvimos bastantes oportunidades para hacerlo: un penal y varios mano a mano, pero cuando no la metes terminas empatando o perdiendo. En el segundo tiempo no nos patearon al arco, creo que fuimos superiores y merecimos ganar el partido. Sumamos cinco puntos y debemos seguir luchando”, agregó luego.

Otra arista que abordó fue la suplencia de Jorge Valdivia, quien debió ingresar tempranamente por la lesión de Brayan Véjar: “A Jorge le queríamos dar unos 45 minutos de descanso, ya que no es fácil jugar en esta cancha, pero no fue posible llevar a cabo ese plan”.

Para el adiestrador, el juego de su equipo no pasa exclusivamente por Jaime Valdés: “No creo (que el juego pase por Valdés), ellos tuvieron varios futbolistas a alto nivel. Cuando entró Lucho (Luis Pedro Figueroa) le dimos un equilibrio y una mejor salida desde atrás a la pelota para dejar a Jaime uno contra uno. Después que Jaime encare o tire los centros no significa que dependamos de él. Si el Mago no se la entrega a Jaime o a Paredes o a Rivero tampoco generamos situaciones. Yo creo que hoy desde atrás con los centrales, con (Claudio) Baeza, Gabi (Suazo) y Lucho se generaron las situaciones de gol para los de arriba”, señaló.

Complementó que el ex jugador de Atalanta tiene libertad plena en el esquema albo. “El tema es que nosotros no lo ponemos ahí (por la izquierda) a Pajarito (Valdés), el aparece por ese lado, donde el se sienta más cómodo, junto al Mago (Valdivia), tienen libertad de movimiento. Es notorio que cuando los rivales bajan la intensidad aparece la calidad que tenemos nosotros y eso es difícil aguantarlo. Hoy hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar y no pudimos. El funcionamiento del equipo es el que tiene que ser, está bien”, afirmó.

Al ahondar en el andamiaje del Popular, el argentino señaló que la lesión de Véjar fue determinante en la baja colectiva. “Habíamos entrenado toda la semana con línea de cuatro, la pasada de los laterales para dejar más libre a Pajarito en el medio. Nos movió un poco a todos la lesión de Brayan (Véjar), ya que en seguida tuvimos que bajar a Gabi que tiene otras características y ahí perdimos la mitad de la cancha, ellos empezaron a ganar la segunda jugada y nosotros dejamos de generar ocasiones de gol”.

Para cerrar, defendió a los futbolistas de su equipo al aseverar que: “No tengo nada para decirle a los jugadores, me voy contento con el rendimiento que tuvieron porque estos partidos, al final, los terminas ganando. Hay que felicitarlos, seguir, y recuperarnos que el sábado tenemos otro partido (ante Universidad de Concepción) que intentaremos ganar”.