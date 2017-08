Patricio Rubio se la juega por un título oro y cielo: "La expectativa en el camarín es muy alta"

De la mano de Patricio Rubio, Everton ha tenido un arranque más que positivo en el torneo de Transición. El cuadro de la quinta región lleva siete puntos en lo que va de campeonato y hasta el momento es el punto de nuestro fútbol chileno. La posición en que está, obviamente tiene contento al camarín oro y cielo.

“Da para ilusionarse. Es recién el tercer partido, pero vamos punteros. La expectativa en el camarín es muy alta, estamos confiados y sabemos que dependemos solamente de nosotros. Tenemos buen equipo, buen plantel, y si tenemos nuestro mejor rendimiento en cada partido podemos lograr algo importante”, comentó el delantero Patricio Rubio.

En palabras que replica el diario El Mercurio de Valparaíso, el atacante analizó lo mostrado por el equipo donde puso especial enfásis en el “buen juego que hemos mostrado en este inicio. Cada vez nos vamos asociando mejor. También la defensa es un punto alto, recién nos marcaron el primer gol y fue de penal entonces eso habla de que se está haciendo un buen trabajo colectivo muy bueno en defensa y ataque”.

Para finalizar, el goleador de Everton se refirió al próximo partido ante O’Higgins y a la llegada de Gabriel Milito como nuevo entrenador. “Referencias de él no tengo muchas, lleva un tiempo sin dirigir, entonces veremos lo que hace. Pero esos partidos son complicados, es un rival que viene abajo, que no ha sumado puntos, entonces van a querer mostrarse frente al nuevo técnico y es ahí donde no nos podemos relajar. Tenemos que salir con los dientes apretados”, sostuvo Rubio quien será titular ante el elenco celeste el próximo domingo.