Valdivia en picada: "Me calienta lo de Osorio, con la amarilla me condicionó todo el partido"

Colo Colo igualó 1-1 con Palestino en un partido que estuvo marcado por varias polémicas arbitrales que protagonizó Jorge Osorio, quien reemplazó al lesionado Carlos Ulloa. Una de las incidencias fue la tarjeta amarilla que le mostró el juez a Jorge Valdivia cuando éste llevaba pocos minutos en el campo de juego tras su ingreso por el lesionado Brayan Véjar. El Mago no le perdonó esto a Osorio y tras el duelo fue enfático en su crítica.

“Me calienta lo de (Jorge) Osorio, me pone amarilla, me dice que yo reclamé y si es por eso debería ponerle amarilla a los 22 jugadores, es absurdo que me ponga esa amarilla porque levanto la mano y reclamo, se lo dije y me respondió que lo habláramos después pero me condiciona todo el partido. Deben tener un poco más de inteligencia, de cabeza los árbitros en ese sentido”, aseguró a CDF.

El jugador no pudo salir de su molestia y ahondó en los cuestionamientos al pito nacional: “Estoy caliente todavía, me condiciona todo el partido Osorio, recién entrando me pone esa amarilla. Si hubiese hecho una falta o pegado un codazo le creo y estaba bien la amarilla, pero por reclamar tendría que ponerle amarilla a todos los jugadores”, señaló.

Al analizar el duelo ante los tetracolores argumentó que “era un partido que ganando nos posicionábamos arriba, no pudimos, tuvimos chances claras de liquidar el partido pero ya está. Independiente de la superficie, jugamos y generamos ocasiones, el único pero es que infelizmente no ganamos el partido”.

Sobre su suplencia, el ex Palmeiras aclaró que tenían un plan trazado junto al cuerpo técnico que encabeza Pablo Guede. “Estaba estipulado que jugara el segundo tiempo pero se dio la lesión de un compañero, de Brayan Véjar, y entré a la cancha. Uno está acá para jugar y tratar de ayudar a Colo Colo”

Para cerrar, se refirió al duelo por la cuarta fecha ante Universidad de Concepción (19 de agosto): “Ahora a pensar en recuperarnos y enfocarnos en lo que será el próximo partido”.