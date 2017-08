Wenger le cierra la puerta a Alexis: "Por ningún motivo lo vamos a vender"

París Saint Germain quiere a toda costa a Alexis Sánchez para que haga dupla con el brasileño Neymar y el dinero no es un problema: los parisinos le ofrecieron al chileno 18 millones de dólares por año, algo así como $11.675.804.400, según la radio francesa RTL. Además, los capitalinos renunciarían a los derechos de imagen que generaría el nacional con lo que esas ganancias serían directamente para él.

El principal inconveniente para que este traspaso se realice es el técnico del Arsenal, Arsene Wenger. El francés ha dicho en reiteradas ocasiones que no pretende desprenderse del chileno antes de que finalice su contrato en junio de 2018.

Durante este martes, el galo volvió a blindar a su figura y esta vez señaló a beIN Sports que “estamos esperanzados en que renovará su contrato, lo mismo que Alex Oxlade-Chamberlain y Mesut Ozil. No se va a ninguna parte y por ningún motivo los vamos a vender, se van a quedar en el plantel“.

Además de los parisinos también ha manifestado un concreto interés el Manchester City de Josep Guardiola, quienes también pusieron varios millones sobre la mesa para tentar al ariete de la selección chilena. Ambos clubes, y otros potenciales interesados, tendrán hasta el 31 de agosto (fecha del cierre del libros de pases en Europa) para hacerse con los servicios del tocopillano.

Exclusive: Wenger says @Alexis_Sanchez is going nowhere this #TransferWindow. #PL #AFC pic.twitter.com/CDvgqLtKXq

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 15, 2017