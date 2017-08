Zidane barrió con todo el mundo tras castigo a Cristiano: "Estoy muy molesto, cinco partidos es mucho"

AFP / El Gráfico Chile

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró este martes muy molesto con la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo. El ex futbolista consideró que la decisión tomada por el tribunal es excesiva por lo que está totalmente confiando en que prospere el recurso del Real Madrid contra la decisión.

“Estamos muy molestos porque al final cuando miras, después de todo lo que pasó, pensar que Cristiano no va a estar con nosotros cinco partidos, ahí pasa algo. Estoy molesto, él molesto y todo el mundo, porque al final con poca cosa es mucho para él”, dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona, que se juega el miércoles.

Vale la pena recordar que Cristiano fue expulsado en el partido de ida el pasado domingo (victoria 1-3) por una doble amarilla, pero antes de abandonar el campo dio un empujón al árbitro. El astro luso fue así sancionado con un partido por la doble amonestación y con cuatro por su gesto hacia el árbitro.

“Estoy mostrando lo que siento ahora, después de todo eso, después de haber visto otra vez el partido, es normal, cómo no me va a molestar, no voy a hablar del árbitro, que es una labor difícil, complicada, y cada uno… Yo me puedo equivocar, pero cinco partidos con lo que pasó, es mucho“, añadió el entrenador del Real Madrid.