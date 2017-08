Arquero goleador de Osorno apunta alto: "Me gustaría jugar en Colo Colo"

Jonathan Salgado sorprendió a propios y extraños este domingo 13 de agosto en el Parque Schott. El arquero de Deportes Osorno le anotó el gol del triunfo (2-1) a Deportes Recoleta mediante un tiro libre, decretando la primera victoria de Los Toros en este campeonato de Segunda División Profesional al que recientemente ascendieron. El golero, en medio de todo esto, habló con El Gráfico Chile y reconoció, entre otras cosas, que es hincha de Colo Colo y que su referente es Claudio Bravo.

“Con identidad propia trato de llegar lo más alto y por qué no, jugar en otra división. He luchado harto para poder estar en otras divisiones, no se ha dado pero sigo trabajando. Soy hincha de Colo Colo desde pequeño por mi familia, me gustaría jugar ahí”, aseguró.

El cuidavallas eligió a su favorito en el puesto: “Claudio Bravo para mí es un arquero completo: tiene una buena técnica, juega muy bien con los pies y el juego aéreo que tiene me llama mucho la atención. Además, por la trayectoria que tiene, para mí, es un referente”, enfatizó.

Jonathan Salgado atajando para Osorno en la Segunda División

El balón parado que lo “lanzó” a la fama

Sobre el tiro libre que le dio notoriedad, Salgado fue claro al señalar que el no era el designado: “No, la verdad es que se dio la circunstancia. Ya había tenido varias oportunidades de patear en Tercera División, también marcando algún gol. Pero esta vez no era el designado para patear, gracias a Dios se dio y pudimos lograr esta victoria importante que va en beneficio del equipo”. Luego, agregó que el remate “fue suerte, el tiro pegó en la barrera y descoloqué al arquero”.

El jugador de 26 años explicó qué fue lo que lo llevó a ejecutar el balón parado, hecho inusual cuando se trata de un arquero. “Me llamaba mucho la atención buscar una forma de sobresalir pero primero que nada quiero ser un buen arquero, un aporte para el equipo y si se da lo de seguir anotando yo feliz. Me ha tocado bastante difícil en el último tiempo y por eso esto representa una alegría y una satisfacción personal”, señaló.

Para cerrar este ítem, el portero afirmó que “no sé si seré el designado de aquí en adelante. Hay que seguir trabajando con la humildad de siempre y puede que en algún momento se de la ocasión, pero el que esté preparado lo hará, la decisión la toma el profe (Marcos Millape)”.

Salgado extremando recursos para quedarse con el balón

Un poco de su historia y lo que se le viene con Los Toros

El circunstancial goleador contó un poco de su historia, con inicio en Deportes La Serena y comentó los objetivos que se fijaron con Deportes Osorno, cuadro recién ascendido a la Segunda División Profesional de nuestro fútbol.

“Estuve del 2005 al 2008 en La Serena donde llegué a participar con el primer equipo. Después fue bastante duro, estuve en Tercera División donde todo es más complicado. Luego Deportes Osorno me abrió una puerta enorme y estoy aprovechando al máximo esta oportunidad que me están dando”, argumentó.

Luego, complementó que “somos nuevos en la categoría, los equipos se armaron bien para poder subir ya que este campeonato Transición es corto y es mucho más factible ascender. Nosotros somos un plantel humilde que trabaja diariamente y esperamos empezar a sumar más puntos para pelear algo importante”.

Cuando comparó el salto desde el amateurismo al fútbol profesional, subrayó que “en Tercera el fútbol es super fuerte, de ir al choque. En Segunda hay jugadores de mayor calidad que juegan un mejor fútbol. Existe esa diferencia que tiene que ver con la categoría”.

Para cerrar, tiró un par de nombres como sus preferencias en los pórticos nacionales. “Me fijo mucho en los arqueros que tienen buena técnica. Del fútbol chileno me gusta Cristopher Toselli, tiene trayectoria y un gran juego de pies. Otro, más joven, es Gabriel Castellón, que puede ser un candidato a la selección en unos años más”, finalizó.

Mira aquí el segundo gol de @dep_prov_osorno ante Recoleta en el parque Schott (créditos: Ricardo Alt) pic.twitter.com/kFEiypSN30 — Radio Sago (@RadioSago) August 13, 2017