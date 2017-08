Andrés Vilches sigue fuera en Colo Colo: "Fue culpa mía al apurar la recuperación"

Andrés Vilches sumará una semana más sin jugar en Colo Colo. Luego de lesionarse tras convertir en la final de la Supercopa ante Universidad Católica, el pasado 23 de julio, el delantero no ha podido jugar más por culpa de una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha y ahora tampoco podrá sumar minutos ante Universidad de Concepción, el próximo sábado a las 20:30 horas en Collao.

El atacante se resintió de su lesión a principio de semana y recién para la próxima fecha, cuando jueguen el Superclásico ante Universidad de Chile, podría volver a ser opción para Pablo Guede si es que supera su desgarro. “Estoy trabajando con el kinesiólogo. Me apuré (en la recuperación), traté de meterme en lo físico y me resentí de un desgarro. Fue culpa mía porque dije que me sentía bien, que podía hacer los trabajos, y espero estar lo antes posible a disposición del equipo”, señaló.

“Era para dos semanas y yo a la semana y media dije que estaba bien y volví a entrenar. Al apurar la recuperación me volví a lesionar”, agregó.

Las polémicas arbitrales

Tras el partido de Colo Colo ante Palestino un tema obligado en el análisis fue el arbitraje. Es que Jorge Valdivia no se guardó nada para criticar a Jorge Osorio por la amarilla que le mostró en La Florida y por el gol legítimo que le anularon a Octavio Rivero.

Ante esta situación, Andrés Vilches prefirió bajarle el perfil y dar vuelta la página: “no es tema, a veces los árbitros se equivocan y es parte del juego. Estamos pensando en el duelo con U. de Concepción para seguir peleando en los primeros lugares”.

Además, sobre el nivel que están viviendo, el atacante señaló que “debemos romper la presión y la línea de defensa de los rivales, con O’Higgins lo hicimos bien. El equipo está tranquilo y debemos trabajar esos pequeños detalles para seguir creciendo, poder marcar y romper la línea de la defensa”, indicó Vilches.

Finalmente, sobre el Superclásico que jugarán el próximo 27 de agosto ante Universidad de Chile, Andrés Vilches concluyó que “no se ha tocado ese tema y no es el momento de pensar en la U, estamos concentrados en el sábado y si ganamos llegamos con un envión importante para el Superclásico”.