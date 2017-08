Club de la segunda división inglesa le ofreció una prueba al retirado Usain Bolt

El modesto Burton Albion, club de la Championship, segunda categoría del fútbol inglés, está “interesado” en hacerle una prueba al velocista jamaicano Usain Bolt.



En una entrevista con el diario británico The Sun, Ben Robinson, presidente del Burton, aseguró que no descartaría incorporar al ganador de ocho medallas de oro olímpicas, quien se retiró oficialmente del atletismo la pasada semana, tras los Campeonatos del Mundo de Londres.



“Estoy seguro de que podríamos (ofrecerle la opción de hacer una prueba) y de que al entrenador (Nigel Clough) le gustaría. ¡De todos modos sería muy rápido!”, comentó Robinson.



“Ha hecho mucho por el atletismo. Además, uno se puede fijar en Adam Gemili, quien participó en el relevo 4×100 metros y quien jugó al fútbol cuando era joven. Estaríamos muy interesados”, dijo.



Bolt siempre ha hecho pública su pasión por el balompié, y en más de una ocasión se ha rumoreado con la posibilidad de que pudiera entrenar con el Borussia Dortmund o el Manchester United, club del que es aficionado.



“Estoy seguro de que el técnico le haría una prueba. Si puede mostrar el mismo entusiasmo y dedicación por el fútbol, ¿quién sabe hasta dónde podría llegar? La calidad en la Championship es elevada y él, como es normal, necesitaría una calidad mínima para entrar en el equipo”, subrayó el presidente del Burton, que marcha colista en la liga, con tres derrotas en tres partidos.



Sin embargo, Clough, entrenador de los ‘Brewers’, ha descartado categóricamente la posibilidad de ofrecerle una prueba al velocista jamaicano. “No sabía que él (el presidente) elegía a los jugadores. Ahora tendrá que bajar al vestuario y pasar 10 minutos en el área técnica para ver qué tal va”, declaró Clough en tono de broma.



“Pero, ¿sería una cesión o un fichaje? No lo sé, la verdad. Lo que está claro es que nos daría mucha velocidad. Mientras no pida mucho dinero me parece bien“, añadió, entre risas, el técnico, en la cadena Sky Sports.