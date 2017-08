Chile no pudo con el poderoso Francia y se despidió del Mundial de balonmano juvenil

La selección chilena no pudo dar otra sorpresa en el Mundial juvenil de balonmano que se disputa en Georgia, luego de caer este viernes ante Francia en los octavos de final de la cita planetaria.

El combinado nacional se ilusionaba con derribar a los campeones vigentes de la categoría después de conseguir el lunes un histórico paso a ronda de 16 mejores con la victoria ante los locales.

Sin embargo, el elenco que dirige Claudio Lira cayó sin apelación por un marcador de 43-21 ante un cuadro galo que marcó diferencias en el segundo tiempo.

Con esta derrota, Chile ahora deberá esperar que terminen las otras llaves para conocer a su rival para luchar en las llaves de consolación, buscando el noveno puesto de la competencia.

En tanto, Francia se medirá en los cuartos de final contra Portugal, que superó a Túnez por 34-25.

. @balonmanochile 🇨🇱 come on court to play the nation's first-ever World Championship eighth-final game vs the defending champions France 🇫🇷 pic.twitter.com/hvmlap0b6U

France🇫🇷 control the match vs Chile🇨🇱 from start to finish and continue their quest to defend the title with a 43:21 win #Georgia2017 👏👏 pic.twitter.com/su5EF7uieD

— IHF (@ihf_info) August 16, 2017