El caso de Gonzalo Jara sigue siendo una incertidumbre en la U

“La ventana está abierta, no depende de mí. En Argentina no han cerrado el libro de pases y estoy en una encrucijada difícil, pero esta semana lo defino“. Esas fueron las declaraciones de Gonzalo Jara que sorprendieron a todos en Universidad de Chile. Luego de la caída por 2 a 0 ante San Luis, el defensor salió a hablar sobre el interés de Boca Juniors por contar con él y abrió la puerta a una posible salida de la U.

Sin embargo, a los días de las palabras de Jara, en el cuadro xeneize salieron a responder y Guillermo Barros Schelotto, técnico de los trasandinos, lo descartó por tener los cupos extranjeros copados. Pese al rechazo desde Argentina, en las últimas horas trascendió de otra oferta que tendría el zaguero y que nuevamente instalan la incertidumbre sobre su continuidad en los universitarios.

Con este panorama, los dirigentes de Azul Azul trataron el tema en la comisión de fútbol realizada este miércoles y tomaron la decisión de reunirse el jueves con el representante del defensor, Alan Silberman, para definir el futuro del zaguero, además de reconocer que aún no les llega ninguna oferta formal ni nada oficial.

“No ha llegado nada oficial, pero la salida es una decisión de él y tiene una cláusula de salida estipulada. Por el momento no hay nada oficial y mañana se juntará Pablo Silva (director ejecutivo de Azul Azul) con el representante para cerrar la situación y definir si se queda o se va en caso que llegue una oferta. Esperamos no tener más cambios“, comentó Carlos Heller, presidente de la concesionaria que administar la U, tras salir de la comisión de fútbol.

Ronald Fuentes, gerente deportivo, también se refirió al tema y confirmó lo mismo que había mencionado Heller, que aún no existen ofertas por Gonzalo Jara y que esperan, en caso que haya un ofrecimiento, que se quede en el club. Vamos a esperar tranquilos, estamos contento con él y sabemos de su calidad, nos queremos quedar con él.

“No ha llegada nada oficial por Gonzalo Jara, tiene contrato vigente hasta fines de 2018 y estamos contentos con él, pero tiene una cláusula y si llega una oferta que reúna todas las condiciones y si él ya no quiere estar con nosotros, no tenemos mucho que hacer. Vamos a esperar tranquilos, sabemos de su calidad, y nos interesa quedarnos con él“, concluyó.