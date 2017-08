Lanaro responde a las críticas por presente de la UC: "Se están haciendo las cosas bien"

Tras tres fechas disputadas del torneo de Transición, en Universidad Católica aún no saben de triunfos, lo que ha provocado el surgimiento severas dudas sobre el desempeño y la propuesta de juego de los cruzados, sin embargo desde el plantel de la Franja confían en que van por el camino correcto.

Así lo estipuló el defensa Germán Lanaro, quien expresó que “la autocrítica lógicamente que está. La efectividad es un punto a mejorar, lo sabemos. Los goles ya van a llegar. Trabajamos muy duro para eso. Generamos las ocasiones, pero nos falta concretarlas“.

El argentino nacionalizado chileno confía en que en el encuentro ante Santiago Wanderers en Valparaíso pueden dar un vuelco en su andar en lo que va de campeonato. “Trataremos de cambiar eso y que el fin de semana sea el punto de inflexión para arrancar este campeonato de la mejor forma“, dijo.

Más allá de la falta de gol, el ex Palestino sostuvo que “tengo la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien, hemos mejorado como equipo, eso da tranquilidad, no tanto los puntos o los partidos que quedan. Obviamente que recién arranca el campeonato, no hay que descuidarse, en un torneo corto, todos los puntos importan“.

En ese sentido, el zaguero de 31 años defendió la propuesta de juego emanada desde el cuerpo técnico de Mario Salas y tal como lo hizo en su momento el propio Comandante, descartó que el resto de los equipos de la Primera División chilena le hayan tomado la mano a la UC.

“El otro día, contra un muy buen rival como Everton, creo que merecimos ganar. Quizás se puede decir que venimos jugando de hace tiempo de la misma forma, pero así y todo seguimos controlando partidos y teniendo ocasiones. Me parece que falta concluirlas y levantar los estados de atención“, planteó.

“No creo que nos hayan tomado la mano, si todo el mundo sabe como jugamos es porque tenemos una forma de juego muy marcada, pero dentro de esa forma de juego tenemos variantes“, prosiguió.