Real Madrid gana la Supercopa de España con otra lección a un desconocido Barcelona

Real Madrid es el supercampeón de España, tras conquistar la Supercopa de ese país ante su clásico rival Barcelona. Los merengues, actuales campeones de la Liga española y de la Champions League, vencieron 2-0 a los catalanes en una gran exhibición futbolística.

Los tantos de Marco Asensio (3′, en una joya espectacular) y Karim Benzema (39′) marcaron claras diferencias en el Santiago Bernabéu, tras el contundente 3-1 de la ida en el Camp Nou.

Los de Zinedine Zidane fueron muy superiores, pese a no contar con el suspendido Cristiano Ronaldo, marcando una gran diferencia con un confundido y desconocido cuadro catalán, que todavía no asimilan la partida de Neymar al PSG y aún no entienden el planteamiento de Ernesto Valverde, su nuevo entrenador reemplazante de Luis Enrique.

El Madrid dominó completamente el juego, mientras que el Barça apenas pudo preocupar a través de algún intento de Lionel Messi, pero sin mayor suerte. El juego colectivo de los blancos fue muy superior y mereció incluso a una diferencia mayor, con una zona media llena de gran manejo con Toni Kroos, Luka Modric y Mateo Kovacic, quienes dictaron las reglas del partido.

De esta forma, los merengues sumaron una nueva corona y confirmaron su gran presente. Mientras que los blaugrana tienen mucho que replantearse antes del arranque de la Liga y el cierre del libro de pases.