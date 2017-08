La espectacular racha del joven Zverev fue detenida en Cincinnati

La joven promesa estadounidense, Frances Tiafoe, dio la sorpresa del Masters 1.000 de Cincinnati, a donde llegó gracias a una invitación de la competición, al arruinar las expectativas del alemán Alexander Zverev, cuarto favorito y flamante ganador del Masters 1000 de Canadá hace unos días.

El prometedor local venció por 4-6, 6-3 y 6-4 al germano cortando su racha de 10 victorias seguidas, ya que había ganado en Washington -hace dos semanas- y luego en Montreal.

Zverev, séptimo del mundo, que había conseguido el pasado domingo batir al suizo Roger Federer y ganar su segundo Masters 1000, que nunca había perdido con el norteamericano, 87 en la lista de la ATP, comenzó el partido con ventaja al ganar la primera manga por 6-4.

Pero de inmediato, el germano dio la sensación de no estar cómodo en la pista ante el tenis que le presentó Tiafoe, que fue de menos a más, y con su potente saque colocó ocho aces por solo dos y una doble falta.

Todo quedaba para el parcial de desempate. La tónica del juego se mantuvo, con Tiafoe seguro en sus golpes desde el fondo de la pista buscando los errores no forzados de Zverev que no pudo romperle el saque a su rival.

Si lo hizo Tiafoe en el momento decisivo del partido, en el décimo juego cuando tenía ventaja de 5-4 y que le iba a permitir conseguir la victoria que lo puso en los octavos de final del torneo y ser protagonista de la gran sorpresa de la jornada en una hora y 56 minutos.

El rival de Tiafoe, de 19 años, en la tercera ronda será su compatriota, John Isner, decimocuarto cabeza de serie, al que se ha enfrentado una sola vez, en el 2016 y perdió.

And the crowd goes wild!@FTiafoe snaps Zverev's 10 match win streak to make @CincyTennis R16.#CincyTennis pic.twitter.com/3gnJIyqToQ

— Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2017