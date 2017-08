Ramos, Dávila y Monreal son sinónimo de gol en la Copa Mx

La jornada cuatro de la Copa Mx tuvo a los delanteros chilenos como protagonistas a lo largo de todo el país. Esto porque Álvaro Ramos, ex jugador de Deportes Iquique, Victor Dávila, ex juvenil de Huachipato y José Pablo Monreal, ex atacante de Curicó Unido se hicieron presente en los marcadores en sus respectivos partidos en México.

El que abrió la jornada fue Álvaro Ramos quien a los 3′, sacó un potente remate para derribar al portero del Veracruz. Otro conocido del fútbol chileno, Maximiliano Ceratto, fue el encargado de poner el definitivo 2-0 a favor de Club León y así darle la clasificación a la segunda ronda de la Copa México al club.



En el estadio Victoria en tanto, el ex delantero de los acereros, Víctor Dávila, se lució anotando en la goleada por 4-0 de Necaxa sobre Zacatecas Mineros. Con este triunfo, donde además anotaron Martín Barragán en dos oportunidades y Dieter Villalpando, el cuadro del chileno queda en la punta de su grupo con 7 unidades.

Para finalizar la buena actuación de los chilenos, apareció José Pablo Monreal. A pesar del gol que marcó en México, el canterano formado en Universidad Católica no pudo evitar la caída de Dorados ante Toluca quien hizo prevalecer todo su favoritismo para derrotar por 2-1 al equipos del delantero nacional.