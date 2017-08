Colo Colo busca reestructurar el fútbol formativo para volver a ser un club "exportador"

Al momento de hablar de las grandes ventas que ha tenido Colo Colo en los últimos años, lo más seguro es que el último gran movimiento se haya dado cuando Cristóbal Jorquera abandonó el Monumental para recalar en el Genoa. De aquella operación ya han pasado seis años y los albos no han destacado por tener jugadores “exportables” o por la promoción de sus juveniles.

Atrás también parece haber quedado ese exitoso periodo de ventas que tuvo el Cacique en 2006-2007, cuando dominaron el fútbol chileno con un equipo forjado en las inferiores del club y salieron jugadores como Matías Fernández, Claudio Bravo, Jorge Valdivia y Arturo Vidal.

Tiempos que parecen cada vez más lejanos, pero que este 2017 volvió a dar una ilusión al interior de Colo Colo por los títulos en las series Sub 15 y Sub 19. Para mantener este crecimiento y volver a épocas doradas en la generación de jugadores que compitan en el primer equipo y luego sean exportados, en ByN ya piensan en una reestructuración en las series menores.

Por lo mismo, este miércoles se llevó a cabo una reunión de la Comisión Fútbol donde estuvo citado el Jefe de las Divisiones inferiores, Carlos Pedemonte, para entregar un balance de lo realizado en el primer semestre en las series menores.

Además, en la reunión también participó el nuevo asesor deportivo de ByN, Raúl Ormeño, quien entregó detalles del objetivo que buscan llevar a cabo para que Colo Colo tenga nuevas directrices en el fútbol formativo, que, entre otros puntos, tiene como objetivo generar jugadores para potenciar el plantel de honor y que sean los mismos que después salgan al extranjero para generar nuevos dineros.

“Yo tengo una idea que siempre he pregonado y es que ojalá que en Colo Colo haya gente de Colo Colo, compañeros míos que tengan la capacidad de estar en alguna función. Llego con esa idea”, dijo Ormeño tras reunirse con la directiva de Blaco y Negro.

“Hemos tenido reuniones por cosas que deben cambiar en Colo Colo, como por ejemplo en el fútbol joven. La finalidad es aportar al primer equipo con el beneficio de obtener mejores resultados. Aún no se ha tomado ninguna determinación, pero una de las cosas que me toca hacer es a nivel de divisiones menores. Se deben hacer evaluaciones de varias cosas que suceden abajo y a lo mejor no se debe cambiar nada o a lo mejor sí“, añadió.

Para conseguir sus objetivos, el Bocón esbozó que su intención es emular lo que realizó Santiago Wanderers al llegar a todas las finales en las series menores con equipos entrenados por gente identificada con el club. “Eso sería lo ideal, pero al llegar uno puede encontrarse con otra sorpresa, que es que haya gente que no es del club y que se deben quedar”, señaló.

“Siempre que hay cambios son fuertes e importantes y esperamos que todo salga bien en beneficio del club. Las evaluaciones estarán más en el día a día conmigo”, agregó.

Además de dejar a las divisiones menores a cargo de gente identificada con el club, Ormeño también es consciente de otro problema: desde el año 2006 en el Cacique no han podido contar con una buena camada de jugadores de las series menores y, por lo mismo, advirtió que se debe trabajar de manera inteligente.

“No es fácil hacer esas cosas. Colo Colo vendió mucho en su tiempo, Matías (Fernández), (Arturo) Vidal, pero no siempre salen los jugadores de esa calidad. Se debe trabajar mucho y las esperamos superar poco a poco”, sostuvo el asesor deportivo.

“A todos nos gusta sacar jugadores, ver plata, pero si los hinchas no ven títulos no sirve de nada. Por lo mismo, se debe trabajar de manera inteligente”, apuntó.

Los posibles cambios

Aunque es un plan que aún deben trabajar, Raúl Ormeño y los dirigentes piensan hacer pequeños cambios para empezar a trazar un nuevo proyecto. Por eso, para este semestre se mantendrá el mismo esquema de trabajo en las series menores, pero a partir de 2018 se pueden realizar los primeros cambios.

Pedemonte, por ejemplo, será evaluado durante todo este semestre y a final de año se definirá su continuidad como jefe de las inferiores.

Caso similar sucede con el español Manuel Crespo. Actualmente a cargo de la serie Sub 19 de Colo Colo, a final de año podría tener un ascenso para convertirse en el nuevo ayudante técnico de Pablo Guede, dejando el camino libre para que ese puesto lo tome una personaja completamente identificada con el club.

Además, en lo que se refiere a potenciales jugadores “exportables”, en Colo Colo saben que, actualmente, esa condición la ostentan Iván Morales y Branco Provoste como las grandes promesas, además de Gabriel Suazo, quien ya está consolidado en el primer equipo.

Los albos quieren volver a tener divisiones inferiores de lujo.