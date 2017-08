Osvaldo González es el gran ganador en una nómina de la Roja que tiene varios perdedores

El técnico de la selección nacional Juan Antonio Pizzi reveló este jueves la nómina de los jugadores que militan en el extranjero para la próxima doble fecha eliminatoria a Rusia 2018, donde la Roja enfrentará a Paraguay (31 de agosto) y Bolivia (5 de septiembre).

En el listado no fueron pocos los nombres que causaron sorpresa, siendo Fabián Orellana y Osvaldo González las dos grandes novedades en la nómina de Macanudo. Ambos jugadores no fueron parte del plantel que obtuvo el subcampeonato en la Copa Confederaciones e, incluso, el defensor no era citado a la Roja desde 2015.

En el caso del Poeta, siempre ha sido una alternativa en la selección chilena, pero su convulsionado año complicaba sus opciones de ser incluido para los partidos ante Paraguay y Bolivia.

Tras su salida de Celta de Vigo por un conflicto con Eduardo Berizzo, el atacante emigró a Valencia y ahí pareció encontrar un lugar, ganándose un puesto de titular y marcando goles. Sin embargo, pese a la buena pretemporada que hizo, la llegada del nuevo DT obligó a cambiar de planes: Marcelino García le comunicó que no lo tendrá en cuenta, por lo que todo indica que el ex itálico partirá al Fenerbahce de Turquía. Nada de eso molestó a Pizzi y volvió a incluirlo como alternativa para el ataque.

En el caso de Osvaldo González, su llamado responde a la gran temporada como titularísimo que ha tenido en el Toluca de México. Rocky estuvo nominado en procesos anteriores y su última aparición oficial se remonta a la derrota 3-1 ante Ecuador en Quito por el camino a Brasil 2014, el 12 de octubre de 2010. Ahora, además del buen momento demostrado en su club, otorga opciones físicas destacadas al jugar en los 2600 metros de altitud en que se encuentra el estadio Nemesio Diez, una ventaja a la hora de enfrentar el trascendental encuentro en La Paz.

Los perdedores los encabeza Sagal

Parecía el momento de su consagración cuando quedó solo en plena área para poner el gol que podría haber significado que Chile siguiera con vida ante Alemania en la final de la Copa Confederaciones. Sin embargo, Ángelo Sagal no le pegó bien y tiro el balón desviado. De posible héroe pasó a ser villano y el fallo que parece haberle costado caro.

Las criticas llovieron con su gol errado y ahora el delantero hasta perdió la confianza de un Juan Antonio Pizzi que lo dejó fuera de la nómina de jugadores que militan en el extranjero, encabezando una lista de perdedores que se quedarán con las ganas de estar ante Paraguay y Bolivia.

En la prenómina de esa competencia también estaba Guillermo Maripán, que, pese a fichar en el Alavés de la liga española y ser uno de los potenciales zagueros para ganar en el juego aéreo contra Paraguay, no fue considerado por el entrenador argentino. Su lugar se lo ganó Osvaldo González por las razones ya expuestas.

Otros jugadores que quedaron descartados y parecían tener chances, especialmente en el mediocampo, son Carlos Carmona y Erick Pulgar, que perdieron bonos para ocupar la posición de volante central y parecen estar cada vez más lejos de la Roja. Mismo caso es el de Matías Fernández, quien, pese a estar de vuelta en Fiorentina para sumar minutos, todavía no convence a Pizzi y sigue estando a la sombra de Felipe Gutiérrez, volante que se ha transformado en un inamovible para Macanudo.