Guede en alerta por posible salida de Barroso a Argentina: "No me quiero poner en esa situación"

Colo Colo podría perder a una de sus figuras para en medio del torneo de Transición. Esto, porque desde Argentina, el club Rosario Central estaría interesado en contratar al defensa Julio Barroso.

El entrenador del Cacique, Pablo Guede se refirió a la posible partida de Barroso, aunque fue claro en su análisis: “No me quiero poner en esa situación, no pierdo tiempo en un rumor y no me interesa“.

Al ser consultado si la partida del Almirante sería una sensible baja, el trasandino fue claro en indicar que “es de ver los partidos que ha jugado no más“.

Pensando en el duelo ante Universidad de Concepción (sábado, 20:30 horas en el estadio Monumental), Guede aseguró que será un duro escollo y espera contar con su mejor gente para enfrentar el último cotejo antes del Superclásico con Universidad de Chile.

“Sería una falta de respeto pensar en un equipo que jugamos en 15 días. Debemos pensar en U. de Concepción que es un equipo muy difícil con una base defensiva muy sólida y de mitad hacia arriba tiene jugadores interesantes y no puedo perder tiempo en otro equipo cuando tengo un rival complicado“, sentenció.

¿Repite escuadra?

Sobre la opción de repetir la formación que jugó ante Palestino en La Florida, con Jorge Valdivia desde la partida en lugar de Brayan Véjar, aseguró que lo va a analizar en el último entrenamiento de este viernes.

“Vamos a terminar de ver mañana, a lo mejor sería mejor arrancar desde atrás y hay varias formas para romper una defensa. Podemos optar por el desequilibrio de los chicos y rápidos. Tenemos que ver bien las variantes y como recuperan los jugadores“, apuntó.

Finalmente, Guede se refirió a la lucha del campeonato y fue claro en indicar que será muy competitivo hasta el final del Transición, considerando que hoy el Cacique está a dos puntos de los líderes.

“Todavía no, yo creo que a partir de un par de fechas más se van a ir acomodando las posiciones y será un campeonato muy duro, con equipos que juegan bien y será muy parejo y muy competitivo con mucha igualdad“, cerró.