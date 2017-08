Guede visa posible nominación de Paredes y Valdivia a la Roja: "Si los convocan, me parece bien"

En Colo Colo se ilusionan con el llamado de alguno de sus jugadores para la Roja y en ese escenario el ayudante del entrenador de la Selección chilena, Juan Antonio Pizzi, Manuel Suárez, apareció este jueves en el estadio Monumental.

La mano derecha de Pizzi observó en terreno la práctica de los albos, tras lo cual se retiró del recinto sin hacer declaraciones.

Sobre la visita de Suárez y la posibilidad de que Esteban Paredes o Jorge Valdivia sean convocados a la Roja, el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, expresó que aún no le han informado sobre esta opción.

“No tengo idea y no depende de mi. No soy yo quien convoca y no me voy a meter en el trabajo de otro entrenador, si convoca al Tanque me parece bien“, sostuvo Guede en conferencia de prensa.

“Cuando llegamos no había ningún convocado a la Selección y desde que llegamos han ido cuatro o cinco. Es una alegría por ellos por el trabajo que hacen acá y me pongo contento por ellos, a mi no me convalida“, agregó.

En caso de que sea convocado algún jugador del Cacique a la Roja, lo único que lamentará el DT es que no podrá contar con ellos para los octavos de final de Copa Chile ante Iberia, duelos que se disputarán en esas fechas.

“Hay que ver si es que van como vuelven, después tendré una razón para valorarlo y si convocan a alguno no los tendré para Copa Chile“, finalizó.

El último jugador de los albos nominado a la Selección nacional fue Paredes, quien estuvo en la última doble fecha clasificatoria donde anotó dos tantos en la victoria 3-1 sobre Venezuela en el Monumental.