Isaac Díaz elogia a Pinilla en la U: "Es un jugador extraordinario"

Poco a poco Isaac Díaz comienza a sumar minutos en su segunda etapa en Universidad de Chile, tras ver acción en la derrota de los azules frente a San Luis de Quillota por 2-0.

El delantero, ex Sol de América de Paraguay reconoció las ganas que tiene para volver a ser titular en el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos, tras su buen paso por el club entre 2013 y 2014.

“Si bien esas decisiones las toma el entrenador, uno debe ganárselo en los entrenamientos y vivir el entrenamiento como un partido, con intensidad. Me siento súper bien. Físicamente también tuve un proceso para estar cien por ciento bien y ahora lo estoy“, dijo el ariete en la conferencia de prensa de este jueves.

En esa línea, Díaz explicó que “uno tiene que estar dispuesto a jugar donde sea. Si me toca por izquierda, me la jugaré a muerte. A veces la jugada termina por el medio y tú estás allí. Todo depende de cómo visualices la jugada y cómo te pares en la cancha“.

Además, el delantero llenó de elogios a su principal rival por la titularidad Mauricio Pinilla, de quien sentenció que “es un jugador extraordinario y tenemos que saber aprovecharlo. Él juega muy bien con los pies, pero tenemos que ser más inteligentes para aprovechar los balones“.

Por último, Díaz analizó la posible partida del defensa Gonzalo Jara, quien está en duda ante una oferta del fútbol europeo que maneja su representante Alan Silberman. “No hemos pensado en qué pasará si Gonzalo no está. Hoy él está bien entrenando a full. Un jugador como él es indispensable en la U. Es un pilar fundamental, todos lo saben. No hemos hablado entre nosotros, la verdad, pero todos hemos visto que se ha entrenado al cien por ciento“, cerró.