Pizzi y el fallo del TAS: "Sería muy raro que se modifique esta resolución que ya se ratificó dos veces"

Juan Antonio Pizzi, entrenador de la Selección chilena, analizó este jueves la nómina de “extranjeros” y además se refirió al próximo fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el “caso Cabrera” y los puntos que recibió la Roja por el duelo ante Bolivia.

En esa línea, Macanudo fue claro y aseguró que le parecería “raro” que este organismo cambie la decisión adoptada por la FIFA por esta irregularidad de la escuadra altiplánica en los cotejos ante Chile y Perú, que terminó con la victoria 3-0 por “secretaria”.

“No puedo opinar de un tema del cual no tengo injerencia, no tengo forma ni incidencia para modificar la decisión que se va a tomar, pero si me parecería muy raro que se modifique esta resolución, exhibiendo los mismos argumentos ya presentados, después de dos instancias de ir a la FIFA y con argumentos muy contundentes“, sentenció en conferencia de prensa.

“Sólo nos resta esperar. Va a incidir en la tabla de posiciones, pero no en nuestro trabajo y vamos a ir a disputar todos los puntos en disputa con mucha intensidad y con las ganas de ganar los partidos“, agregó.

Sobre la preparación para los duelos ante paraguayos y bolivianos, Pizzi explicó que “nosotros teníamos previsto una situación como ésta, de que varios jugadores iban a poca participación porque los calendarios no coincidían, tras nuestra participación en la Copa Confederaciones, donde tuvimos la fortuna de llegar a la final. Esto hizo que cada uno de los jugadores tuviera una preparación diferente“.