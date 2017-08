Las razones que permitieron el regreso de Osvaldo González a la Roja después de 32 meses

El defensa Osvaldo González se convirtió en una de las grandes sorpresas de la nómina de Chile que este jueves entregó Juan Antonio Pizzi de cara a los próximos duelos de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, ante Paraguay (31 de agosto) en Santiago y Bolivia (5 de agosto) en La Paz.

Aunque a muchos no les cuadró el llamado, el técnico de la Roja confesó que la elección por el zaguero de 33 años pasó por su regularidad en la liga mexicana con el Toluca, donde, además, juega a 2.800 metros de altitud cuando hacen de local en el Nemesio Diez, un plus de cara al duelo del 5 de septiembre frente a Bolivia en La Paz.

Pero su buen nivel en tierras aztecas y su adaptación a las condiciones de la capital boliviana no son los únicos plus de Rocky. Otra de la razones de Pizzi para citarlo radica en la gran cantidad de amonestados en la zaga que tiene la Roja y que puede significar que alguno de los titulares quede sancionado si reciben una amarilla ante Paraguay, por lo que tendría que recurrir a un jugador de la banca para el encuentro con los altiplánicos y el ex Universidad de Chile parece ser la opción perfecta.

“Tenemos la mayoría de los marcadores centrales con amonestación y (Osvaldo) viene jugando con mucha continuidad en Toluca, en un lugar con altura. Considerando lo que viene en La Paz tomamos en cuenta que es una buena alternativa. Siempre tratamos de buscar la mejor variante y esta es la mejor para esta eliminatoria“, señaló Macanudo en conferencia.

Además, Juan Antonio Pizzi no tuvo problemas para elogiar el nivel del fútbol mexicano, donde juega Osvaldo González: “es muy competitivo, con jugadores de primer nivel y con muchos que participan en las selecciones de sus países. El nivel de la liga mexicana es alto, cada liga tiene sus pro y contra. El caso de Osvaldo es porque tenemos varios defensas con amarillas y además juega a 2.800 metros de altura”, añadió el entrenador de la selección chilena.

El último compromiso de Rocky por la selección chilena se remonta a un amistoso jugado el 28 de enero de 2015 frente a Estados Unidos, mientras que el último encuentro oficial fue en 2012 frente a Ecuador en Quito.

González, que suma 14 partidos por Chile, vuelve a la Roja después de 32 meses y suma esperanzas para ser parte de la lista de defensores que aspiran a llegar al Mundial de Rusia en junio de 2018.