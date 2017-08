Salas y la suplencia del Tanque Silva en la UC: "Los objetivos colectivos están por sobre los individuales"

Cuando Santiago Silva llegó a Universidad Católica en enero pasado con un gran cartel ganado a mérito propio en el fútbol argentino, difícilmente imaginó que su bajo rendimiento lo llevaría a ser suplente. Pero a siete meses de su arribo, el Tanque vive un duro arranque de semestre, pues el director técnico Mario Salas ha optado por sacarlo del once estelar en los últimos dos encuentros de la UC, inclinándose por el ex Audax Italiano Diego Vallejos como referente de área.

Ante el hecho de quitarle la titularidad a un jugador de importante trayectoria, el entrenador de la Franja comentó en conferencia de prensa que “Santiago es muy pro equipo, muy profesional, es una personal cabal, tiene muy claro la situación en la que está, un futbolista en 10 o 15 años de carrera no siempre fue titular y él lo tiene claro, también sabe que lo que nunca debe abandonar ningún futbolista es que es parte de un equipo y dentro de las reglas del juego está el jugar y el no jugar”.

“Los objetivos colectivos están por sobre los individuales. Cuando pasan estas cosas, Santiago se manifiesta como una persona positiva, el compromiso que tiene Santiago Silva, más allá de una molestia que uno puede entender, el compromiso de Santiago con el equipo es al cien por ciento“, prosiguió.

De cara al encuentro ante Santiago Wanderers (sábado, 12:00 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso), el Comandante nuevamente pretende dejar al uruguayo en el banco, pues en los ejercicios de fútbol desarrollados este jueves en el complejo Raimundo Tupper de San Carlos de Apoquindo, otra vez Vallejos ensayó como único atacante de área, siendo acompañado por José Pedro Fuenzalida por derecha y Jeisson Vargas por izquierda.

Cambio de sistema

En otros temas, Salas se mostró abierto a cambiar su habitual sistema táctico e introducir variantes como ir con dos atacantes de área desde el arranque. “Puedo cambiar el sistema, tengo alternativas, las craneo, después del entrenamiento sigo craneando, sigo trabajando, tenemos un montón de otras cosas, de que resulten o no eso ya es harina de otro costal“, manifestó.

Al argumentar su punto anterior, el viñamarino sostuvo que “no hay nada que dejemos de lado en este momento en el que necesitamos mantener la solidez defensiva y mejorar el poder ofensivo. Las propuestas, las formas y los estilos no cambian más allá del sistema, el sistema es la disposición de los jugadores dentro del campo de juego, lo que también es importante, porque muestra, más o menos, lo que quiere el técnico, pero nuestra forma, nuestra propuesta y nuestro estilo de juego, lo que queremos como identidad en Católica no cambia, vamos a seguir siendo un equipo protagonista y que vaya al frente“.

El ex rugbista asumió la falta de gol como la gran deuda cruzada en el arranque del Transición y ante ello expresó que “tengo mucha confianza en que esto va a cambiar y que nosotros vamos a ser el equipo que merecemos ser y para lo que estamos trabajando, de hecho en el partido con Rangers se hicieron tres goles, después ante Everton hicimos un gol de penal, pero tuvimos seis ocasiones claras, pero nos faltó tener más certeza“.

Por lo mismo, el bicampeón con la Franja en 2016 no se rinde por la lucha del título, más allá de no saber de triunfos en sus tres primeras actuaciones. “La experiencia nos indica que estamos en condiciones de pelear los primeros lugares, aquí lo principal es mejorar en la puesta en cancha, en la forma de jugar y lo hemos ido mejorando“, aseveró.