Alexis Sánchez y Arturo Vidal lucharán por ser el mejor futbolista del mundo en 2017

FIFA entregó la lista para elegir al ganador del premio The Best, al mejor futbolista del planeta en 2017, premio que obtuvo el portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en 2016.

Y entre esos 24 jugadores están dos chilenos: Alexis Sánchez (Arsenal) y Arturo Vidal (Bayern Munich), que por su actuación en sus clubes más lo realizado en la selección lograron un cupo en este grupo de elite.

Los tres jugadores más votados por los técnicos y capitanes de las selecciones, además de periodistas y los fanáticos serán los que definirán el premio, los cuales serán informados oportunamente por el ente rector del fútbol mundial.

Las votaciones se iniciarán el 21 de agosto a través de la página de la FIFA y van a dar término el próximo 7 de septiembre.

FIFA señaló que “el ganador de este premio será elegido en un proceso en el que participan los cuatro principales grupos de interesados en el fútbol: seleccionadores nacionales, capitanes, determinados medios de comunicación y aficionados“.

Los jugadores que integran la lista fueron elegidos por un panel de “leyendas de la FIFA” donde están el brasileño Cafú, el estadounidense Landon Donovan, el uruguayo Enzo Francescoli, el suizo Alexander Frei, el japonés Hidetoshi Nakata, el argentino Diego Armando Maradona, el nigeriano Jay Jay Okocha, el español Carles Puyol (ESP), el colombiano Carlos Valderrama, el holandés Edwin van der Sar y el neozelandés Ivan Vicelich.

El gran favorito a ganar es nuevamente Ronaldo, quien conquistó los principales títulos de la temporada con el Real Madrid, incluyendo la Liga española, la Champions League y las Supercopas de España y Europa.

Here are the 2⃣4⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Player 2017 💪 pic.twitter.com/cJIfVGocCw

— FIFA.com (@FIFAcom) August 17, 2017