Charles Aránguiz tiene toda la confianza del DT del Bayer Leverkusen: "Espero responder"

Charles Aránguiz no tuvo el mejor inicio con Bayer Leverkusen en la temporada 2017/18 de la Bundesliga. Pese a ser titular en la primera fecha, el Príncipe lamentó la derrota por 3 a 1 que sufrieron ante el Bayern Munich de Arturo Vidal, donde uno de los goles de los bávaros se generó por un penal que le cometió a Robert Lewandowski y que fue cobrado tras ser revisado con el polémico VAR.

Sin embargo, aunque perdieron, salió reemplazado en el segundo tiempo y se ganó una amarilla por la falta contra el delantero del Bayern, el Príncipe valoró la confianza que le ha dado el nuevo técnico Heiko Herrlich, ya que sólo lleva dos semanas trabajando con sus compañeros tras tener más vacaciones por su participación con Chile en la Copa Confederaciones.

“En lo personal, es importante (la confianza) y más si en en el partido pasado, donde se suponía que estaba en un plan de trabajo, él (Herrlich) lo cortó para llevarme citado. Eso satisface a cualquier jugador. Espero responder a esa confianza y tratar de trabajar en la semana de la mejor forma para rendir dentro de la cancha“, dijo Aránguiz tras la caída de las Aspirinas.

“Esta es una página nueva, hace rato que no tenía tantas semanas de vacaciones y recién me integré. El técnico me citó al partido pasado y jugué 15 minutos, mientras que hoy jugué un poco más. El DT me está ayudando para ir sumando de a poco“, agregó.

Sobre la derrota ante los bávaros de Arturo Vidal en el Allianz Arena, aseguró que “cambia todo al encontrarte con dos goles rápidos. A pesar de eso tuvimos chances, pero lo que manda es el gol y no nos salió. Es el primer partido y fue difícil, ante un gran equipo. No es grato comenzar así, pero el próximo sábado jugaremos en nuestra casa y esperamos ganar para hacernos fuertes ahí”.

Para finalizar, el Príncipe Aránguiz se refirió a los próximos partidos de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 ante Paraguay y Bolivia, el 31 de agosto y el 5 de septiembre, respectivamente, y señaló que “estoy feliz porque voy, hasta ahora estoy sano y espero llegar de esa forma. Cuando esté allá analizaré los duelos que nos tocan, pero por ahora estoy pensando solo en los duelos de la Bundesliga”.