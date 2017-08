¿De Toro a Torito? Hoyos se debate entre Benegas o Díaz para su once contra Huachipato

La derrota frente a San Luis en Quillota le dolió mucho al plantel de Universidad de Chile, quienes esperaban continuar con la implacable racha de triunfos que arrastraba desde su caída contra Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo en el pasado Clausura.

Pese a eso, el técnico Guillermo Hoyos dijo no estar preocupado por ese traspié y enfocado en el próximo duelo contra Huachipato, más allá del Superclásico de la próxima semana contra Colo Colo.

“Los equipos son todos difíciles, yo presiento que cada partido hay que sentirlo mil por mil y eso hace que uno no pueda darse respiro por el rival que viene, porque no sería lógico no vivirlo. Vamos a valorar lo que tenga Huachipato, buscar lo que tenemos que buscar y que podamos disfrutar de un buen espectáculo“, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Para ese partido ante el cuadro de Talcahuano, Hoyos tiene una única duda en su equipo, debatiéndose entre el ingreso de Leandro Benegas o Isaac Díaz desde el primer minuto. A pesar de que el Torito de Fresia ha sido probado por el DT como titular en algunos entrenamientos, lo más probable es que el Toro mendocino acompañe a Mauricio Pinilla en delantera, junto a Francisco Arancibia.

En el caso de Arancibia, el ariete será desde la partida ante los de la Usina a pesar de haber jugado un partido amistoso a mitad de semana con la Roja Sub 21 frente a Magallanes, donde marcó un tanto en el marcador final 3-3, y sería considerado por Hoyos desde la partida.

De esa manera, la U formaría con Johnny Herrera en el arco; Matías Rodríguez, Christián Vilches, Gonzalo Jara y Jean Beausejour en defensa; Rafael Caroca, Lorenzo Reyes y Gustavo Lorenzetti en el mediocampo; Arancibia, Pinilla y Benegas (o Díaz).

El duelo entre azules y acereros será este domingo 20 de agosto (18:00 horas) en el Estadio Nacional, y por la cuarta fecha del torneo de Transición 2017.