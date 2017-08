Isla: "Llegar a uno de los equipos más importantes de Turquía es un paso muy grande para mí"

Mauricio Isla llegó a Fenerbahçe hace un par de semanas y ya debutó en la Europa League, además de jugar varios amistosos, por lo que su presentación fue un poco tardía. El cuadro turco aprovechó de presentar a todos sus refuerzos de una vez, siendo el chileno el primero de ellos, además del español Roberto Soldado y el brasileño Giuliano.

El Huaso no dejó pasar la ocasión y endulzó el oído de los hinchas del cuadro otomano elogiando a la institución y lo que significa para su carrera este nuevo destino.

“Estoy muy contento de estar en este club, muy tradicional y muy famoso en Turquía, que quiere pelear todo. Llevo un par de días y casi dos semanas compartiendo con el equipo y jugando en el estadio con la afición. Estoy feliz de estar acá y de seguir dando el máximo por el equipo”, aseguró.

Luego, el formado en Universidad Católica agregó que “lo principal es que es un paso positivo venir a Fenerbahçe. El año pasado, cuando se me dio la oportunidad de ir a Cagliari, mi mentalidad era tratar de tener una temporada importante para lograr dar un gran paso. Llegar a uno de los equipos más importantes de Turquía es un paso muy grande para mí, para mi familia, amigos y el fútbol chileno. Todos están contentos por el paso que pude dar”.

Para finalizar, el bicampeón de América con la Roja comentó cual es la posición en la cancha que más le acomoda: “Durante todos los años que he jugado en Europa, he tenido la oportunidad de jugar de lateral y en el centro del campo también. Seguramente mi lugar preferido es jugar de lateral, he tenido muchas opciones de actuar con línea de cuatro o en un 3-5-2 que se usa en Italia. Las características básicas mías son para jugar por la orilla como lateral derecho”.