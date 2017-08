Con Lampe y Martins como figuras: la nómina de Bolivia para su "clásico" con Chile

Bolivia ya tiene su nómina completa para enfrentar a Perú, el 31 de agosto en Lima, y la selección chilena, el 5 de septiembre en La Paz, por la reanudación de las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

El técnico del combinado altiplánico, Mauricio Soria, dio a conocer este viernes una lista de 30 jugadores, la cual es encabezada por el portero de Huachipato Carlos Lampe, y de figuras como Alejandro Chumacero, Ronald Raldes, Pablo Escobar, Jhasmani Campos y Marcelo Moreno Martins.

Además, en la convocatoria apareció el joven ex delantero de Universidad de Chile Bruno Miranda, quien actualmente se encuentra en el DC United de Estados Unidos.

Consignar que Bolivia también está a la espera de la resolución del TAS por la apelación que hicieron los altiplánicos después de perder por secretaría los puntos frente a incaicos y chilenos por la irregular alineación de Nelson Cabrera.

Fue figura en el 0-0 de la ida / AFP

Los 30 nominados

Arqueros: Carlos Lampe (Huachipato), Ruben Cordano (Blooming) y Romel Quiñonez (Oriente).

Defensas: Oscar Ribera (Bolívar), Diego Bejarano (The Strongest), José Sagredo (Blooming), Jorge Flores (Bolívar), Juan Pablo Aponte (Wilstermann), Ronald Raldes(Bolívar), Edward Zenteno (Wilstermann), Gabriel Valverde (The Strongest), Jordy Candia (Sport Boys), Luis Haquin (Oriente) y Mario Cuellar (Sport Boys).

Volantes: Diego Wayar (The Strongest), Cristhian Machado (Wilstermann), Leonel Justiniano (Bolívar), Moises Villarroel (Oriente), José Vargas (Blooming), Raúl Castro (The Strongest), Pablo Escobar (The Strongest), Henry Vaca (The Strongest), Jhasmani Campos (Bangok Glass), Alejandro Chumacero (The Strongest), Juan Carlos Arce (Bolívar) y Luis Ali (Ponte Preta).

Delanteros: Bruno Miranda (DC United), Marcelo Martins (Wuhan Zall), Gilbert Alvarez (Wilstermann) y Juan Eduardo Fierro (Bolívar).