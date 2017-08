Comenzó la poda en el fútbol formativo en Colo Colo: Pedemonte fue despedido y asume Crespo

El 3 de agosto del 2015, Carlos Felipe Pedemonte fue presentado como el Jefe de las Divisiones Menores de Colo Colo con el objetivo de relanzar la alicaída división de cadetes del Cacique. Sin embargo, dos años después, el formador fue despedido.

Es que en el Cacique comenzó una reestructuración en las series menores y la primera medida adoptada por Blanco y Negro, fue la salida del ex Huachipato e incluso ya decidieron a su reemplazante.

Este será el español Manuel Crespo, quien llegó a principios de año a Colo Colo, tras expresa petición del entrenador del plantel de honor Pablo Guede.

Crespo asumió en la serie Sub 19 y logró el título de la categoría tras vencer a Santiago Wanderers en definición a penales, pese a los cuestionamientos iniciales que habían en su contra.

La decisión de destituir a Pedemonte se dio tras el fracaso que tuvo el club en 2016 en las divisiones inferiores, donde ninguna de las series llegó a las finales de los torneos del fútbol joven.

Sin embargo, esta temporada la historia mejoró, ya que la Sub 15 y Sub 19 se coronaron campeonas de sus divisiones. Pese a ello, eso no fue suficiente para que Pedemonte siguiera en el cargo.

Otro de los motivos que sentenciaron la salida del profesional fue el escaso aporte de jugadores al primer equipo y no promover jugadores “exportables”, tal como lo logró en los acereros, cuando tenía el mismo cargo y razón por la que llegó a los albos.

Para el lunes de esperan nuevos cambios en las series menores y las cuales, también podrían afectar al plantel de honor, esto porque junto a Crespo, se sumaría Agustín Salvatierra en las decisiones de las series menores.

El Cucho además, sería el nexo entre el primer equipo y las divisiones menores de Colo Colo.