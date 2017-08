Nicolás Córdova prepara una guerra ante la UC: "Tenemos que hacer un partido perfecto"

Este sábado a las 12:00 horas, Santiago Wanderers y Universidad Católica animarán uno de los partidos más importantes de la cuarta fecha del torneo de Transición. Esto, debido a que ambos equipos están necesitados de puntos puesto que aún no suman triunfos en el campeonato.

Para el encuentro del fin de semana, Mario Salas aún no puede conformar el equipo titular puesto que Diego Buonanotte arrastra molestias físicas que no le permitirían jugar normalmente. Esta noticia fue recibida en Valparaíso pero afirman que su estrategia de juego no cambiará por la lesión del trasandino.

“Nosotros preparamos los partidos con todas las alternativas posibles, con Buonanotte… sin Buonanotte; con Aued, si es que vuelve o sin Aued; con o sin Llanos. Ahora, no vamos a esconder que Buonanotte es un gran jugador y que por lo general es quien organiza todo el juego ofensivo de la UC, pero insisto que al margen de quien juegue, nosotros tenemos que hacer un partido perfecto para poder llevarnos los tres puntos“, comentó el técnico de Wanderers, Nicolás Córdova.

A pesar de la importancia de este encuentro, el estratega caturro no podrá estar presente en la banca debido a que tiene una fecha de castigo luego de ser expulsado en el duelo ante Curicó Unido.

Con respecto a la decisión del Tribunal, Córdova afirmó ser “sumamente autocrítico en ese sentido y en el momento que le pido calma a mis jugadores, yo soy el primero que debo tenerla. También es parte de mi crecimiento, no se olviden que llevo un año y medio dirigiendo… no llevo 20 años, por lo tanto, de alguna manera soy un novato en esto y tengo también mucho que aprender“.