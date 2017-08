Deportes Valdivia, el refugio de cinco canteranos de Colo Colo que aún luchan por llegar al éxito

A pesar que están a 743 kilómetros de distancia, Colo Colo y Deportes Valdivia tienen un vínculo que hasta el momento ha dado buenos réditos. Desde el año pasado, la dirigencia del Torreón ha confiado en la cantera alba para reforzar su plantel de cara a cada participación en el torneo de la Primera B.

Los primeros en arribar a la Región de Los Ríos fueron Víctor González Chang e Ignacio Torres. Tanto el defensa como el volante cumplieron su etapa formativa en el Monumental y tuvieron que negociar con el club su desvinculación para así seguir su carrera fuera de Colo Colo. La situación no era para nada fácil, pero no tenían otra opción: no eran considerados por el cuerpo técnico del primer equipo y la edad avanzaba. Ante este escenario, el zaguero probó suerte en San Antonio Unido, mientras que el mediocampista se tomó algunos meses de pausa en el fútbol.

Ahí fue cuando, a pedido de Hugo Balladares, técnico de Deportes Valdivia en ese entonces, la dirigencia del club los invitó a ambos a participar de este nuevo proyecto. Desde esa fecha, las cosas han marchado bastante bien para los dos jugadores formados en el Monumental: Gónzalez Chang suma 24 partidos y 2.022 minutos con la camiseta del primer equipo sureño, mientras que Torres ha podido ganar experiencia en el fútbol profesional gracias a sus 16 encuentros y 866′.

Ignacio Torres partió del Monumental para probar suerte en Valdivia. Fue el pionero / imagen: colocolo.cl

Sin embargo, la inclusión de jugadores con sangre colocolina no terminaría ahí. En abril de este año, Claudio Rojas, ex técnico de las inferiores del Cacique, dio el salto al fútbol profesional en Valdivia y no dudó en mirar al Monumental para armar su plantel para esta temporada. Tras una serie de conversaciones con el club, logró el préstamo de Jorge Lagües y Maikol González, quienes estaban en las juveniles albas pero sin posibilidades reales en el equipo de Pablo Guede.

“Llegaron jugadores de renombre y era muy difícil jugar en el primer equipo. Entendí que salir a préstamo era lo mejor para mí. Era importante sumar minutos y estoy muy feliz con este nuevo proyecto“, explica al otro lado del teléfono el “Tuto” Lagües, quien lleva tres partidos como titular desde que llegó al Torreón, al ser consultado por El Gráfico Chile.

Si en las juveniles la competencia ya es bastante fuerte, es fácil imaginar lo complejo que es para un canterano ganarse un puesto en el primer equipo de Colo Colo. Así lo entiende Rojas, quien conoce perfectamente cómo se mueven las cosas en el Monumental.

“Los chicos tienen que tratar de hacerse competitivos en esta instancia. Imagínate, no debe ser fácil para el Tuto Lagües quitarle el puesto al Mago Valdivia. En Colo Colo hay un montón de muchachos talentosos, pero considero necesario un préstamo, una instancia previa al paso al plantel. Tienen que ponerse a prueba”, sentencia Rojas, quien está totalmente satisfecho con lo que han realizado hasta el momento los ex albos.

Colocho Contreras llegó como campeón

El volante Carlos Contreras entendió que, a pesar de ser uno de los jugadores más fuertes y maduros de las inferiores albas, no iba a tener una oportunidad en el primer equipo. Ante eso, tomó sus cosas y partió a préstamo a Barnechea, donde, como lateral izquierdo, ayudó al club a ser campeón de la Segunda División.

Por una serie de problemas con la dirigencia, Colocho finiquitó su contrato con los huaicocheros y quedó a la deriva. Desde una pequeña cabaña en la Región de Los Ríos, Contreras se confiesa con El Gráfico Chile y sostiene que recibió “la oferta de Valdivia como un milagro. Quedaba poco tiempo para el cierre del libro de pases, no tenía club y la opción más cercana era el retiro. Pensé en finiquitar con Colo Colo y empezar a trabajar en otra cosa, pero justo me llama Claudio y acepté inmediatamente”.

Colocho Contreras pensó en dejar el fútbol, pero le cayó una milagrosa oferta de Valdivia / imagen: Photosport

Más allá de la felicidad y tranquilidad que significa encontrar trabajo y poder seguir en el fútbol, el volante comenta su satisfacción por llegar a un camarín con varios ex compañeros. “Es agradable y emocionante a la vez reencontrarme con los chiquillos. Todos estamos cambiados, ya no somos juveniles y tenemos responsabilidades, como pelear títulos y competir día a día“, expresa Contreras, quien ante Cobreloa jugó su primer partido como titular con la camiseta de Valdivia.

Rojas ha notado este cambio en los futbolistas y, por lo mismo, no tiene problemas en premiar a los ex albos con la titularidad. “No me considero el salvador de ninguno de estos cinco jugadores. Los chicos han cumplido muy bien con todas las expectativas. Lo que más me satisface es verlos en este crecimiento, pero les exijo más, porque sé que pueden dar mucho”, destaca el joven técnico del Torreón.

La oportunidad está y sólo depende de los jugadores aprovecharla. ¿Qué pasará con los ex canteranos de Colo Colo en los próximos meses? La situación es bastante dispar: Lagües, por ejemplo, quiere seguir vinculado al cuadro albo y bajo su tutela conseguir otro préstamo, mientras que Contreras confirma que dejará el club.

“Tengo planificado hacer una buena temporada acá en Valdivia. Ojalá Dios quiera que me pueda quedar en el club y pelear el ascenso. ¿Qué pasará con Colo Colo? Siento que cerré una etapa, porque llegué del préstamo y me dijeron que no iban a contar con nosotros. Nos hicieron sentir que no les interesábamos, pero no me voy a quedar con eso. Voy a seguir luchando“, comenta con total convicción el Colocho.

Por el momento, Víctor, Ignacio, Maikol, Jorge y Carlos sólo piensan en Valdivia. El Torreón no sabe de triunfos en las tres fechas que van del torneo Loto Transición, por lo que el duelo de este domingo ante Cobresal es importante para las proyecciones del club de cara a un posible ascenso.