Arturo Vidal critica el premio The Best: "Sabemos los que estarán por marketing y por goles"

El Bayern Munich tuvo un buen estreno en la Bundesliga 2017/18 al imponerse por 3-1 al Bayer Leverkusen con una gran actuación de Arturo Vidal, que tras el partido se mostró feliz por poder superar a las Aspirinas de Charles Aránguiz y proyecta una temporada llena de éxitos para su equipo.

El volante hizo una buena pretemporada y lo demostró con una presentación completa que incluyó una asistencia, justificando su reciente nominación para el premio The Best que entrega la FIFA al mejor jugador del año: “estoy feliz (de ser nominado), el año pasado fue muy bueno para mí y para el equipo, obtuvimos el título y tuvimos mala suerte en Champions, así como en la Copa. Para mí es muy importante estar entre los 24 elegidos“, señaló en conversación con Fox Sports Noticias.

De todas formas, el jugador no se ilusiona con quedarse con el galardón y basa sus suspicacias hacia el premio por el poder mediático de sus contrincantes, en una lista que, como siempre en los últimos años, encabezan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “es difícil pelear los primeros lugares, sabemos los que estarán en esos puestos por marketing y por goles, pero tengo el deseo de estar“, señaló.

De vuelta a lo futbolístico, el Rey Arturo analizó su participación en el encuentro disputado en el Allianz Arena, lamentando la tarjeta amarilla que se ganó bajo la lluvia pero optimista por el equipo que armó el Bayern este año: “me gusta estar al lado del arco, pero con Tolisso (nuevo refuerzo del equipo) tenemos los mismos deberes, nos vamos turnando para atacar. Aquí lo importante es no dejar espacios atrás. Por ejemplo, hoy nos tocó jugar a ratos un 4-3-3 y cuando Frank (Ribery) va mas arriba o (David) Alaba se proyecta, yo me quedo (…) Este es un gran equipo, no sé si tiene individualidades pero somos muy fuerte en conjunto”.

“Siempre es difícil el primer partido más contra un equipo que juega muy bien y que tiene jugadores jóvenes que son buenos con el balón. Se empezó con el pie derecho y esperamos ir por todos los títulos”, agregó.

Para finalizar, Vidal no dejó de lado sus ganas de volver a jugar por La Roja para los partidos contra Paraguay y Bolivia por Clasificatorias: “Llegar al Mundial es el objetivo con la selección, por eso espero llegar de la mejor forma y poder ganar los seis puntos”, dijo optimista para cerrar.