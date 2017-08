Guede tras la derrota de Colo Colo:"Hablar de merecimientos ya no sirve de nada"

Colo Colo cayó 2-1 ante la Universidad de Concepción en el Monumental. El partido estuvo marcado por la eficacia de los del Campanil quienes marcaron en las dos veces que se aproximaron al arco de los albos. Sobre esto Pablo Guede, técnico del Cacique, fue enfático y señaló que el dominio sin desnivelar en el marcador es más bien inútil.

“Hablar de merecimientos ya no sirve de nada. Nos llegaron dos veces y nos metieron dos goles”, señaló. Luego, analizó el duelo ante los sureños:”No tuvimos la chispa arriba, no estuvimos claros en ataque y no pudimos convertir el segundo gol. No estuvimos finos ni en el nivel del partido pasado (ante O’Higgins) con tantas ocasiones claras. Hoy tuvimos la de (Matías) Zaldivia, la de (octavio) Rivero pero creo que tendríamos que haber generado más situaciones”, expresó.

También desmenuzó el andamiaje defensivo, que para el sigue siendo óptimo: “Defensivamente no corrimos peligro, después de los goles no nos llegaron más. Seguimos estando sólidos atrás”, lanzó.

Sobre el esquema defensivo que planteó su rival, el ex Palestino argumentó que :”Ellos se replegaron dentro del área y así es muy difícil. No sólo a nosotros nos complica, a todos los equipos. Nosotros tenemos herramientas para doblegar eso pero no lo pudimos hacer”.

Tampoco quiso referirse al Superclásico que se viene este 27 de agosto ante la Universidad de Chile. “Sabemos lo que es el clásico pero creo que no es momento de hablar de ese partido”, acotó.

Para cerrar, reconoció que el fanático albo está en todo su derecho de quedar molesto por resultados como éste: “Al hincha no se le puede decir nada, perdimos de local y ante la Universidad de Concepción con un jugador menos”, finalizó.