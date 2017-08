Gustavo Canales sufrió en su retorno a Unión Española: "Es difícil volver a jugar después de tanto tiempo"

El 19 de abril del 2014 fue el último partido que jugó Gustavo Canales con la camiseta de Unión Española. Tras eso, el delantero jugó en Universidad de Chile y Botafogo donde hace algunas semanas decidió finiquitar contrato y volver a nuestro país para unirse a las filas hispanas.

Este sábado ante San Luis fue el redebut del atacante. A los 79′, Martín Palermo lo mandó a la cancha para que reemplazara a Sebastián Jaime e intentara alargar las cifras ante los canarios. A pesar de que no pudo marcar, el delantero se mostró conforme con los minutos jugados.

“Es difícil volver a jugar después de tanto tiempo. Pero estoy muy feliz por el triunfo. Estoy grande y adquirí no estar ansioso. Me entreno a la par y ser siempre una alternativa. Espero tener más minutos en el futuro. Me tengo fe y voy a dar todo. Esperamos seguir en racha y seguir arriba”, comentó Canales al CDF.

Durante la conferencia de prensa, el técnico Martín Palermo también analizó el primer partido de Canales en este regreso. “Estoy feliz por Gustavo por su regreso. Pero vamos a ir de a poco, sigue muy ansioso, pero adentro de la cancha transmite mucho para todo el equipo“, comentó el estratega argentino.