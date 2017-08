Mario Salas y el irregular arranque de torneo de la UC: "Estamos bien, incluso mejor que el campeonato pasado"

Universidad Católica dejó escapar en el último minuto la victoria ante Santiago Wanderers e igualó 1-1 en Valparaíso. El empate dejó muy molesto al entrenador Mario Salas, quien reconoció que no han tenido una continuidad en el juego y han mostrado lagunas en todos los partidos que los rivales han sabido aprovechar.

Sin embargo, el técnico sorprendió al asegurar que pese a que aún no han ganado en el torneo de Transición, están mejores que el campeonato pasado en el tema estadístico.

“Estamos bien, incluso, mejor que el campeonato pasado en cuanto estadística. En cuatro partido llevamos tres puntos, el campeonato pasado en cinco llevábamos tres puntos. La cuestión es que tenemos que seguir mejorando como equipo y no encontramos la tecla exacta para superar estos problemas, ese es el tema. Más que en el tema cuantitativo, me preocupo del cualitativo y eso representa un problema para nosotros y estamos muy dolidos como cuerpo técnico porque no era un partido para empatarlo, era para ganarlo y ganarlo bien. No se gana y se vuelven a presentar problemas que se venían presentando y son desafíos para corregirlos”, dijo Salas en conferencia de prensa.

Sobre el juego que muestra la UC en el campeonato, fue claro e indicó que “no hemos tenido una continuidad y no hemos podido tener una supremacia total y eso nos ha llevado tener lagunas donde los otros equipos no nos han perdonado. Hoy tuvimos lagunas en los últimos 10 minutos y eso ha pasado en todos los partidos. Las lagunas futbolistas ha significado que el otro equipo nos complique y nos cuesta remontar y lograr la victoria. Estaba todo dado para lograr la victoria y no lo pudimos hacer”.

Publimetro Chile Santiago Wanderers logra agónico empate e incrementa las dudas en la UC Los Caturros con 10 jugadores igualaron ante los Cruzados, quienes no pudieron aguantar la ventaja con un hombre más en Valparaíso.

Sobre el empate ante los Caturros no dudó en expresar que “creo que siendo bien objetivo, no tengo un analisis muy profundo de lo que fue el partido, este partido lo perdimos nosotros. Ibamos ganando, con un hombre más y Wanderers nos mete en nuestro arco sin tener una presión asfixiante y nosotros colaboramos muchos para eso y se veía venir esta situación de que podía existir una opción clara de ellos y antes del gol nos pegan un aviso por el sector derecho y en general esos últimos 10 a 15 minutos nuestros no fueron los mejores”.

“Nosotros colaboramos mucho para que Wanderers se nos viniera, sobre todo con un hombre más y no supimos clarificarlo y nos llevó a perder balones donde estábamos mejores posesionados nosotros. El gol pasa donde se pierde la marca y no hay buena comunicación en la marca. Se empata un partido donde hicimos todo para ganarlo y por un tema de decisiones que tomamos nos llevamos un empate con sabor a derrota increíble”, agregó.

Finalmente, reconoció que deben mejorar en las decisiones que toma junto a su cuerpo técnico durante los 90 minutos, en especial, en el tema de las modificaciones.

“Los cambios antes del partido funcionaron. Jeisson (Vargas) hace tiempo que no jugaba en esa posición y jugó bien, de hecho en esa posición hizo el gol. Creo que quedamos al debe con el tema de los cambios durante el partido y en eso debemos mejorar”.