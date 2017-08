Su primera vez: Grigor Dimitrov conquistó el Masters 1.000 en Cincinnati

El búlgaro Grigor Dimitrov, séptimo cabeza de serie, se proclamó este domingo nuevo campeón del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al vencer en la final por 6-3 y 7-5 al australiano Nick Kyrgios.

El partido, que duró una hora y 25 minutos, permitió a Dimitrov, de 26 años, conseguir el primer título en un Masters 1.000 y se llevó un premio de 954.225 dólares y 1.000 puntos para la clasificación de la ATP, donde por primera vez esta temporada vuelve a estar entre los diez primeros.

First @ATPWorldTour Masters 1000 title.

A return to the Top 10.@GrigorDimitrov is victorious at #CincyTennis! pic.twitter.com/tU4jF79JJR

— Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2017