Muguruza arrolló a Halep en la final de Cincinnati y le impidió ser Nº1 del tenis femenino

La tenista española Garbiñe Muguruza, cuarta cabeza de serie, se proclamó este domingo campeona del Premier 5 de Cincinnati al ganar en la final a la rumana Simona Halep, segunda preclasificada, por 6-1 y 6-0.

Muguruza, que apenas necesitó 56 minutos para ganar, consiguió su segundo título en lo que va de año después de ganar Wimbledon y el primer Premier 5, que le dejó un premio de 522.450 dólares y 900 puntos para la clasificación de la WTA, donde vuelve a luchar por ser la número uno del mundo.

La victoria de Muguruza fue la tercera que tiene ante Halep en los cuatro enfrentamientos como profesionales e impidió a la tenista rumana ser la nueva número uno del tenis femenino a partir del próximo lunes. De hecho, quedó a solo cinco puntos de la líder Karolina Pliskova, que defenderá su condición en el US Open.

Muguruza por primera vez en su carrera consigue más de un título en la temporada y ahora tiene 9-2 en los partidos que ha disputado este verano en pista dura, para llegar a Nueva York como una de las favoritas al título.

Se trata del quinto título de Muguruza, que antes ganó en Hobart en 2014, Beijing en 2015, Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017.

Simona Halep sits just 5 points behind No.1 Karolina Pliskova. This is the closest No.1 margin since the week of October 19, 2009.

— WTA Insider (@WTA_insider) August 20, 2017