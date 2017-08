Gerrard barre en el suelo con Özil: "Es un lastre, no es buen compañero"

La falta de títulos importantes en los últimos años y el opaco rendimiento que ha tenido tanto el Arsenal en Champions League y Premier, tiene bastante molesto a los hinchas del equipo inglés. A pesar de no haber jugador por el club, uno de los que alzó la voz en las últimas horas fue Steven Gerrard quien además de criticas el juego de los Gunners, centró su molestia en Mesut Özil.

“Me preocupa su lenguaje corporal. Cuando el balón lo tiene el rival no es un buen compañero. En los partidos fuera de casa es un lastre, simplemente no hace lo suficiente. Sólo quiere tener la pelota y tratar de crear y que sucedan cosas“, comentó el ex jugador del Liverpool en BT Sport.

Pero las palabras de Gerrard no quedaron ahí puesto que tras la derrota del Arsenal ante el Stoke City, el ahora comentarista afirmó que “los jugadores de clase mundial hacen ambas cosas: cuando pierden el balón ayudan a sus compañeros y está claro que él (Özil) no lo hace“.

¡Mira los comentarios de Gerrard tras una nueva derrota del Arsenal!