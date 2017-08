Benegas llama a la calma ante posible lesión: "Espero que sea sólo un susto"

Preocupación generó Leandro Benegas durante el primer tiempo en el duelo ante Huachipato. El delantero de Universidad de Chile debió ser reemplazado por una dolencia en la rodilla izquierda y pese a que abandonó la cancha del Nacional con muestras de dolor espera que “sea sólo un susto”.

“Me hice unos exámenes. Sufrí un dolor, fue en la rodilla izquierda. Estamos esperando los resultados para ver que sale, más que nada por precaución. No me sentía al 100 por ciento (en el partido con Huachipato) y salí para prevenir cualquier cosa que se pudiera dar. Hay que tener tranquilidad”, señaló el diálogo con Fox Sports.

Respecto al duelo ante Colo Colo, donde espera llegar en óptimas condiciones, Benegas aseguró que “es un partido importante para toda la gente. Juntos tenemos que estar, este equipo por eso se caracteriza, todos tenemos que estar en el lugar donde nos toque para poder sumar”.